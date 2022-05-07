Натхненні Анджеліною: у Черкаському кафе з'явилася страва під назвою "Зіркове комбо. Вибір Джолі"

Візит голлівудської акторки Анджеліни Джолі до "Львівських круасанів" у квітні надихнув деяких підприємців на цікаву акцію. Частину виручених коштів передають на благодійність.

Нам надіслали фото із одного із закладів у Черкасах. Там у меню з'явився круасан з начинкою та капучино, страва називається "Зіркове комбо. Вибір Джолі". З кожного такого продажу заклад обіцяє 20% відправляти на благодійність до Охматдиту.

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Нагадаємо, голлівудська акторка та спеціальний посол ООН у справах біженців Анджеліна Джолі під час візиту до Львова зайшла до "Львівських круасанів" попити кави. Багато відвідувачів закладу її тоді впізнали, крім одного підлітка, який не помітив зірку, бо був дуже захоплений телефоном. Пізніше журналістам вдалося дізнатися з перших вуст, як так вийшло.

Анджеліна Джолі / Associated Press

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