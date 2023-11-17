Натхненний кінематографом: співак CHEEV презентував свій новий альбом

Нова платівка складається з дев'яти пісень, які мають елементи кінематографічної музики.
CHEEV презентував свою нову платівку, яка емоційно продовжує його перший альбом "Драма".
Концепція назви альбому Нуар (Noir) пов'язана з кінематографічним жанром, який вплинув на створення пісень артиста. В його синглах є елементи, які використовують для озвучування фільмів, що додає композиціям ще більшої залученості в атмосферу.
Кіно у стилі нуар було популярне за часів Другої світової війни. Нова платівка CHEEV проводить певну паралель із тим, що переживає наша країна сьогодні, адже альбом записаний також під час війни.
Артист переосмислює оригінальний жанр, якому властиві песимізм і недовіра, та створює свій "Нуар", наповнюючи його оптимізмом і надією. Так, наприклад, пісня "Опівночі" розповідає про пошук чогось світлого навіть у найпохмуріших моментах життя, а трек "Пароль" передає відчуття ейфорії під час закоханості.
"В альбомі тематично є велика кількість посилань на фільми. В пісні "Мрієшся" – "ніби я навік у фільмі сорокових, все чорно-біле", в пісні "Де моя любов живе" – "наш серіал чекають нові сезони, але тепер у тонах "нуар"", у пісні "Не той герой" – "навіть і в сіткомах не завжди все добре, хоч і кожна серія закінчується все одно закадровим сміхом". Альбом починається досить похмуро, але з кожною піснею додається все більше надії, а закінчується він фразами "ми вдвох, і цього нам достатньо, любити як востаннє, адже я з тобою", – поділився CHEEV про платівку.
Деякі пісні з альбому Noir прихильники артиста почули в межах його першого всеукраїнського туру, який триває від літа.
Нагадаємо, CHEEV виспустив кліп на пісню "Більш немає крил", у якій порушується тема емоційного вигорання і безсилля.
Читайте також:
- Сучасно і танцювально: Павло Зібров разом із гуртом KOLABA оновили легендарну пісню "Хрещатик"
- Лірично і чуттєво: Катерина Бужинська і Михайло Грицкан презентували дуетну пісню про кохання
- "Ми цілувалися під вінницьким дощем": українські військові підірвали TikTok виконанням пісні про першу закоханість