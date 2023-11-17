Натхненний кінематографом: співак CHEEV презентував свій новий альбом

CHEEV презентував свою нову платівку, яка емоційно продовжує його перший альбом "Драма".

Концепція назви альбому Нуар (Noir) пов'язана з кінематографічним жанром, який вплинув на створення пісень артиста. В його синглах є елементи, які використовують для озвучування фільмів, що додає композиціям ще більшої залученості в атмосферу.

CHEEV / Пресслужба

Кіно у стилі нуар було популярне за часів Другої світової війни. Нова платівка CHEEV проводить певну паралель із тим, що переживає наша країна сьогодні, адже альбом записаний також під час війни.

CHEEV / Пресслужба

Артист переосмислює оригінальний жанр, якому властиві песимізм і недовіра, та створює свій "Нуар", наповнюючи його оптимізмом і надією. Так, наприклад, пісня "Опівночі" розповідає про пошук чогось світлого навіть у найпохмуріших моментах життя, а трек "Пароль" передає відчуття ейфорії під час закоханості.

CHEEV / Пресслужба

"В альбомі тематично є велика кількість посилань на фільми. В пісні "Мрієшся" – "ніби я навік у фільмі сорокових, все чорно-біле", в пісні "Де моя любов живе" – "наш серіал чекають нові сезони, але тепер у тонах "нуар"", у пісні "Не той герой" – "навіть і в сіткомах не завжди все добре, хоч і кожна серія закінчується все одно закадровим сміхом". Альбом починається досить похмуро, але з кожною піснею додається все більше надії, а закінчується він фразами "ми вдвох, і цього нам достатньо, любити як востаннє, адже я з тобою", – поділився CHEEV про платівку.

Деякі пісні з альбому Noir прихильники артиста почули в межах його першого всеукраїнського туру, який триває від літа.

CHEEV / Пресслужба

Нагадаємо, CHEEV виспустив кліп на пісню "Більш немає крил", у якій порушується тема емоційного вигорання і безсилля.

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