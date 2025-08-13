Натяк на культовий стиль Керрі Бредшоу: Ліндсей Логан з'явилася в особливих босоніжках

Ліндсей Логан / © Associated Press

Акторка Ліндсей Логан повернулася до своєї культової ролі і разом з Джемі Лі Кертіс представила другу частину фільму «Ще одна шалена п’ятниця». На прем’єру в Нью-Йорку вона прийшла в кастомній білій сукні від Jacquemus з фатином на спідниці, а також у парі босоніжок у леопардовий принт.

Ліндсей Логан / © Associated Press

Образ акторки дуже нагадав культовий лук Керрі Бредшоу — героїні Сари Джессіки Паркер у серіалі «Секс і місто».

Ліндсей Лохан / © Associated Press

Річ у тім, що в заставці до серіалу героїня з’являється якраз у фатиновій пачці та точно таких самих леопардових босоніжках від Jimmy Choo. Модель називається Leo і вперше з’явилася 1998 року, а завдяки серіалу стала культовою.

Сара Джессіка Паркер у серіалі «Секс і місто»