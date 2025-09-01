- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Натхнення чи плагіат: Емма Стоун скопіювала образ супермоделі Кейт Мосс
Модні повтори на червоних доріжках не рідкість, але в цьому випадку вбрання створені різними брендами і з’явилися на публіці з розривом у 24 роки.
Емма Стоун у межах 82-го Венеційського кінофестивалю відвідала фотокол до фільму «Бугонія», в якому зіграла. Акторка з’явилася перед фотографами в чорному ансамблі від Модного дому Louis Vuitton, що включав мінісукню з галтером, яку доповнювала мереживна асиметрична спідниця.
Також на Еммі того дня були сонцезахисні окуляри від Lapima, босоніжки із зав’язками від Manolo Blahnik і браслет від Tiffany & Co.
Однак цей образ практично ідентичний тому, якщо не враховувати колір вбрання, яке носила 2001 року супермодель Кейт Мосс.
У мінісукні з галтером і асиметричною спідницею Кейт відвідала вечірку з нагоди презентації колекції Метью Вільямсона осінь-зима 2001 в Нью-Йорку.
Також вбрання як у Кейт Мосс з’являлося в серіалі «Секс і місто» на головній героїні Керрі Бредшоу.
Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.