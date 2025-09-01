ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Натхнення чи плагіат: Емма Стоун скопіювала образ супермоделі Кейт Мосс

Модні повтори на червоних доріжках не рідкість, але в цьому випадку вбрання створені різними брендами і з’явилися на публіці з розривом у 24 роки.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Емма Стоун

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун у межах 82-го Венеційського кінофестивалю відвідала фотокол до фільму «Бугонія», в якому зіграла. Акторка з’явилася перед фотографами в чорному ансамблі від Модного дому Louis Vuitton, що включав мінісукню з галтером, яку доповнювала мереживна асиметрична спідниця.

Також на Еммі того дня були сонцезахисні окуляри від Lapima, босоніжки із зав’язками від Manolo Blahnik і браслет від Tiffany & Co.

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун / © Associated Press

Однак цей образ практично ідентичний тому, якщо не враховувати колір вбрання, яке носила 2001 року супермодель Кейт Мосс.

У мінісукні з галтером і асиметричною спідницею Кейт відвідала вечірку з нагоди презентації колекції Метью Вільямсона осінь-зима 2001 в Нью-Йорку.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Також вбрання як у Кейт Мосс з’являлося в серіалі «Секс і місто» на головній героїні Керрі Бредшоу.

Більше фотографій зірок на заході ви можете побачити в нашій галереї нижче.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
161
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie