Натхнення чи плагіат: Емма Стоун скопіювала образ супермоделі Кейт Мосс

Емма Стоун / © Associated Press

Емма Стоун у межах 82-го Венеційського кінофестивалю відвідала фотокол до фільму «Бугонія», в якому зіграла. Акторка з’явилася перед фотографами в чорному ансамблі від Модного дому Louis Vuitton, що включав мінісукню з галтером, яку доповнювала мереживна асиметрична спідниця.

Також на Еммі того дня були сонцезахисні окуляри від Lapima, босоніжки із зав’язками від Manolo Blahnik і браслет від Tiffany & Co.

Емма Стоун / © Associated Press

Однак цей образ практично ідентичний тому, якщо не враховувати колір вбрання, яке носила 2001 року супермодель Кейт Мосс.

У мінісукні з галтером і асиметричною спідницею Кейт відвідала вечірку з нагоди презентації колекції Метью Вільямсона осінь-зима 2001 в Нью-Йорку.

Кейт Мосс / © Getty Images

Також вбрання як у Кейт Мосс з’являлося в серіалі «Секс і місто» на головній героїні Керрі Бредшоу.

