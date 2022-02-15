Натякає на поповнення: Бруклін Бекхем зробив зворушливий подарунок Ніколі Пельтц

Вікторія та Девід Бекхем чудово виховали сина Брукліна.

Своїй нареченій Ніколі Пельтц хлопець подарував на День закоханих не один, а одразу кілька букетів білих троянд. Нікола опублікувала сторіз у себе на сторінці в Instagram і написала: "Я дуже тебе люблю, Брукліне".

Букети доповнювала мила записка, в якій Бруклін, як кажуть підписники їхніх акаунтів у соцмережах, натякав на те, що пара, можливо, чекає на поповнення.

Нікола Пельтц / Instagram Ніколи Пельтц

"З Днем святого Валентина, кохана, ти мій найкращий друг, і ти заслуговуєш на найкращий день, ти продовжуєш робити мене найщасливішою людиною у світі, і я не можу дочекатися, коли назву тебе своєю дружиною. Ти будеш найкращою мамою у світі, і мені так пощастило, що я можу називати тебе своєю ХХ", — написав Бекхем. Шанувальники спантеличилися, чи то Бруклін натякає на те, що вони з Ніколою чекають на первістка, чи каже абстрактно про час, колись у них з'являться діти?

Що ж до весілля, то його подробиці не розголошуються. Але вважають, що воно відбудеться вже навесні. Зараз пара проводить зустрічі з людьми, які організовуватимуть цей масштабний захід.

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