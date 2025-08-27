ТСН у соціальних мережах

Навчальний рік уже почався: вагітна модель Карлі Клосс відвезла дітей до дитсадку на велосипеді з візком

У США вже почався новий навчальний рік, і селебріті показують своїх дітей у школі та дитсадках.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Associated Press

33-річна американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка і підприємиця Карлі Клосс наразі перебуває в очікуванні своєї третьої дитини. А її старші діти — 4-річний Леві Джозеф і дворічний Елайджа Джуд — з початком навчального року в США вирушили на навчання.

Карлі Клосс із дітьми / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс із дітьми / © Instagram Карлі Клосс

До дитсадку їх відвезла сама модель на велосипеді зі спеціальним візком, у який їх і посадила. Діти були одягнені в захисні шоломи, а їхні обличчя Карлі приховала.

Карлі Клосс із дітьми / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс із дітьми / © Instagram Карлі Клосс

Леві вирушив до Pre-K — підготовчого класк, який готує дітей до 5-6 років до навчання в першому класі. А молодший Елайджа — до Pre-school, клас для раннього дитячого розвитку.

Сини Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Сини Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

А поки діти зайняті, модель вирушила до спортзалу — незважаючи на пізні терміни вагітності, тренування вона не пропускає, і продемонструвала вже дуже великий живіт.

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Карлі Клосс / © Instagram Карлі Клосс

Раніше, нагадаємо, вагітна модель Карлі Клосс знялася у фотосесії і розповіла, на кого чекає.

