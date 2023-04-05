Навіщо він це одягнув: Ніколас Кейдж прийшов на прем'єру фільму в надто незвичайних штанах

На відміну від інших чоловіків-знаменитостей, які віддають перевагу стриманим образам, Кейдж вибирає для заходів ефектні вбрання.

Голлівудський актор з'явився на прем'єрі комедійного фільму жахів "Ренфілд", що відбувся у Нью-Йорку. На захід 59-річний Ніколас Кейдж прийшов зі своєю молодою дружиною Ріко Шибатою та у дуже екстравагантному образі.

Ніколас Кейдж / Фото: Associated Press

Актор одягнув костюм від бренду Dolce & Gabbana, який складався з блискучого чорного піджака та жакардових штанів у принт "зебра". У штанів також були невеликі розрізи знизу та напрасовані стрілки по всій довжині холошень.

Лук актора доповнили чорна сорочка та лаковані черевики. А ось Ріко віддала перевагу чорній сукні на одне плече та сумці від Alexander McQueen.

Ніколас Кейдж із дружиною / Фото: Associated Press

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