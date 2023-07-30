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Навіщо вона це одягла: доньку Брюса Вілліса сфотографували у дивному вбранні на вулиці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Навіщо вона це одягла: доньку Брюса Вілліса сфотографували у дивному вбранні на вулиці

Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

Дівчина поєднала спортивний одяг та чорні чоботи.

Середню дочку голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур – Скаут – сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли вона самостійно носила якісь речі, а потім йшла до своєї машини. Одягнена дівчина була досить дивно, оскільки на ній був комплект оливкового кольору, що складався з коротких спортивних шортів із високим посадженням та трикотажного топу.

Скаут Вілліс / © Getty Images
Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

Укорочену майку дівчина носила без білизни, а також додала в цей образ зелене намисто, кепку та плетену трендову сумку. Волосся Скаут розпустила.

Незвичайності лулу додавало взуття, оскільки попри спекотну погоду та відкрите вбрання, на Скаут були чорні високі чоботи.

Скаут Вілліс / © Getty Images
Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
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