Навіщо вона це одягла: доньку Брюса Вілліса сфотографували у дивному вбранні на вулиці

Дівчина поєднала спортивний одяг та чорні чоботи.
Середню дочку голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур – Скаут – сфотографували папараці в Лос-Анджелесі, коли вона самостійно носила якісь речі, а потім йшла до своєї машини. Одягнена дівчина була досить дивно, оскільки на ній був комплект оливкового кольору, що складався з коротких спортивних шортів із високим посадженням та трикотажного топу.
Укорочену майку дівчина носила без білизни, а також додала в цей образ зелене намисто, кепку та плетену трендову сумку. Волосся Скаут розпустила.
Незвичайності лулу додавало взуття, оскільки попри спекотну погоду та відкрите вбрання, на Скаут були чорні високі чоботи.
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