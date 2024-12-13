Навіщо вона це одягла: Емма Коррін прийшла на прем'єру фільму в дивній прозорій сукні та сітці на голові

Серед відомих гостей заходу з'явилася зірка серіалу "Корона" — Емма Корін, відома роллю молодої принцеси Діани.

Однак, окрім свого акторського таланту, дівчина славиться ще й любов'ю до епатажних речей. Зокрема на фотосесію перед прем'єрою вона вийшла в готичному кастомному образі від бренду Miu Miu.

Її довга сукня зі шлейфом була напівпрозорою, мала рукавички і на лінії декольте вишивку чорним камінням і бісером. Образ Емми доповнював головний убір – чорна сітчаста тканина, якою вона обмотала голову та прикрасила чорною брошкою.

Емма Корін / Фото: Associated Press

У фільмі "Носферату", який є римейком картини 1922 року, Корін зіграла разом з Лілі-Роуз Депп — дочкою акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді. 25-річна зірка з'явилася на прем'єрі у сірій сукні з накидкою та вишивкою.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

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