Навіщо вона це одягла: Глоя Грейс Морець обрала невдале вбрання для заходу

Навіщо вона це одягла: Глоя Грейс Морець обрала невдале вбрання для заходу

Дівчина є амбасадоркою цього бренду, тому обрала вбрання з колекції весна-літо 2022 року.

Акторка та колишня кохана Брукліна Бекхема — 24-річна Глоя Грейс Морець відвідала прем'єру фільму "Мати/Андроїд", у якому зіграла головну роль. На червоній доріжці вона постала в не найвдалішому вбранні, хоч і від французького Модного дому Louis Vuitton.

Глоя Грейс Морец / Associated Press

На Морець була асиметрична смугаста блуза з оздобленням у вигляді торочки з бісеру, чорні штани з атласної тканини та туфлі-човники. Доповни образ кафи у вухах, зачіска та яскравий макіяж з акцентом на червоній матовій помаді на губах.

Глоя Грейс Морец / Associated Press

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