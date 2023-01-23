Навіщо вона це одягла: Кайлі Дженнер прийшла на показ Schiaparelli у вбранні із головою лева

Таким чином вона викликала фурор на заході та в Мережі.

Хоча багато брендів останніми роками відмовилися використовувати хутро тварин у своїх колекціях і максимально намагаються робити їх екофрендлі, під час показу нової колекції весна-літо 2023 року французький Модний дім Schiaparelli однозначно здивував. Бренд створив кілька епатажних речей, у яких головний акцент було зроблено на муляжі голів хижих тварин.

За словами креативного директора бренду Деніеля Розберрі, таким чином він хотів зробити відсилання до "Божественної комедії" Данте Аліг'єрі, де леопард, лев і вовк уособлюють найбільші вади людини: хіть, гордість і жадібність. Лев, леопард і вовк були розшиті вручну, а основа їх зроблена з піни та штучної шкіри та хутра, шовку і розписана теж вручну, щоб надати виробу якомога реалістичніший вигляд.

Однією з тих, хто прийшов на покази в кутюрній сукні з головою лева з нової колекції, була американська мільйонерка, зірка реалітішоу та бізнеследі — 25-річна Кайлі Дженнер.

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Однак окрім муляжу величезної дикої кішки, на Кайлі була ще оксамитова довга сукня, яка є відсиланням до сукні 1949 року створеної ще самою засновницею бренду Ельзою Скіапареллі.

Кайлі Дженнер / Фото: Associated Press

Вбрання Дженнер доповнила гламурною золотою сумкою з короткою ручкою та туфлями із золотими "пальцями".

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

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