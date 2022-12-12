Навіщо вона це одягла: Кеті Голмс прийшла у дивному луку на захід

Це вбрання було настільки дивним, що виділялося на тлі інших образів зірок. Можливо, саме такий і був у Кеті задум.

На початку двохтисячних було дуже модно носити з джинсами туніки та короткі сукні. Зараз такі луки мають дивний вигляд, але деякі любителі поностальгувати все ж таки іноді щось подібне одягають, ймовірно, до них належить і акторка Кеті Голмс, оскільки на недавній захід у Медісон-Сквер-Гарден, у Нью-Йорку, одягла подібний образ.

На зірці була чи то мінісукня, чи то туніка синього кольору і без бретельок, яку вона поєднала з широкими джинсами.

Однак виглядало це вбрання досить дивно, бо туніка-сукня була досить приталена і з тонкої тканини, а джинси під нею тільки додавали Кеті зайвих кілограмів.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

У зоні декольте сукню прикрашала імітація банта. Лук акторка доповнила чорними кросівками, укладанням та макіяжем.

Кеті Голмс / Фото: Associated Press

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