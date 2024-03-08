Навіщо вона це одягла: Кеті Перрі з'явилася у своєму найгіршому вбранні на церемонії Billboard Women

Співачка здивувала вибором відвертого вбрання та аксесуарів до нього.

У Каліфорнії відбулася церемонія вручення премії Billboard Women in Music Awards, яку відвідала співачка Кеті Перрі. Зазвичай зірка любить сміливе та трохи епатажне вбрання, але її вибір для цього заходу розчарував.

Кеті одягла червоний комплект від бренду Ellie Misner з колекції Demi Couture 2024, який складався з корсета з розкльошеним низом і двоколірної обтислої спідниці-русалки.

Ззаду у вбрання була ефектна шнурівка, яка демонструвала сідниці співачки, тому, щоб додати образу перчинки, вона одягла чорні стринги.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Однак сидів цей комплект на Перрі не дуже вдало, оскільки корсет дуже перетис груди, а спідниця була надто низько посаджена і мала складки спереду, що в поєднанні з розкльошеним корсетом створювало ілюзію живота, який стирчить.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Волосся Перрі зібрала у високих хвіст, зробила яскравий макіяж із червоною помадою та чорними стрілками, нафарбувала нігті чорним лаком та одягла перлинні прикраси, а також вінтажні туфлі на величезній платформі від Vivienne Westwood. На попереку у неї було незвичайне татуювання у вигляді метелика, але справжнє воно чи приклеєне не пояснила.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

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