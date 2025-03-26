Навіщо вона це одягла: Лілі Гладстон прийшла у дивній сукні-балахоні на захід

Обране нею вбрання було з нової колекції відомого бренду.
38-річна акторка Лілі Гладстоун, яка отримала минулого року "Оскар" за роль у фільмі "Вбивці квіткової повні", де зіграла з Леонардо Ді Капріо, відвідала світський захід.
Вона позувала перед фотографами в Лондоні на галавечір з нагоди презентації фільму "Весільний бенкет", у якому зіграла. Картина є ремейком комедійного фільму 1993 року.
Лілі обрала для цього заходу чорну довгу сукню з атласної тканини, яка була створена брендом Simone Rocha для колекції прет-а-порте осінь-зима 2025.
Сукня Лілі мала досить дивний дизайн, який "ховав" фігуру акторки. У неї були об'ємні складки в зоні рукавів і грудей, а на спідниці її прикрашав великий ланцюг.
Образ вона доповнила макіяжем, зачіскою зі зібраним волоссям та гостроносими ботильйонами. Також у вухах Лілі мали оригінальні срібні сережки.
Нагадаємо, що акторка також нещодавно зробила модний повтор. Вона прийшла на афтепаті Vanity Fair Oscar в елегантній сукні від бренду Gucci, яку носила раніше.
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