Навіщо вона це одягла: Лілі Гладстон прийшла у дивній сукні-балахоні на захід

Обране нею вбрання було з нової колекції відомого бренду.

38-річна акторка Лілі Гладстоун, яка отримала минулого року "Оскар" за роль у фільмі "Вбивці квіткової повні", де зіграла з Леонардо Ді Капріо, відвідала світський захід.

Вона позувала перед фотографами в Лондоні на галавечір з нагоди презентації фільму "Весільний бенкет", у якому зіграла. Картина є ремейком комедійного фільму 1993 року.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Лілі обрала для цього заходу чорну довгу сукню з атласної тканини, яка була створена брендом Simone Rocha для колекції прет-а-порте осінь-зима 2025.

Сукня Лілі мала досить дивний дизайн, який "ховав" фігуру акторки. У неї були об'ємні складки в зоні рукавів і грудей, а на спідниці її прикрашав великий ланцюг.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила макіяжем, зачіскою зі зібраним волоссям та гостроносими ботильйонами. Також у вухах Лілі мали оригінальні срібні сережки.

Лілі Гладстон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що акторка також нещодавно зробила модний повтор. Вона прийшла на афтепаті Vanity Fair Oscar в елегантній сукні від бренду Gucci, яку носила раніше.

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