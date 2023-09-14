Навіщо вона це одягла: модель Джулія Фокс з'явилася майже голою на вулиці у Нью-Йорку

Епатажна американська модель Джулія Фокс знову шокувала зовнішнім виглядом. Зірку помітили на вулиці в Нью-Йорку, коли вона прогулювалася містом демонструючи чергове "божевільне" вбрання.

Смілива красуня вийшла за класичні модні межі та одягла чорний лук, в якому поєднала лосини з низьким посадженням, а також каркасний корсет та накладки на груди.

Образ Джулія доповнила туфлями з пухом, зухвалою сумкою із заклепками та кишенями, а також заплела волосся у дві кіски та зробила яскравий макіяж.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також Фокс сфотографували і в білому образі — це був корсетний топ без бретельок і мініспідниця зі складками. Взула вона туфлі на підборах, а в руці Джулії була невелика сумка-хобо.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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