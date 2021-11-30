Навіщо вона це одягла: модель Сінді Бруна з'явилася у кумедному вбранні з очіпком

Навіщо вона це одягла: модель Сінді Бруна з'явилася у кумедному вбранні з очіпком

27-річна модель здивувала вибором одягу для червоної доріжки.

Іноді моду і задум дизайнерів зрозуміти складно, але зірки намагаються це зробити і з радістю носять речі, створені іменитими брендами, навіть якщо вони дуже екстравагантні. Наприклад, французька модель Сінді Бруна здивувала вибором аутфіту для червоної доріжки церемонії Fashion Awards, адже одягла сукню-пальто від бренду Richard Quinn.

Стьобана квітчаста сукня з рюшами та гігантськими готичними плечима однозначно привертала увагу. Але поєднала Сінді своє вбрання з червоним очіпком, теж з рюшами, рукавичками та червоними черевиками-шкарпетками на високих підборах.

Сінді Бруна / Associated Press

Що ж, образ вийшов справді незвичайним і оригінальним, але все ж мав трохи дивний вигляд, особливо на тлі елегантних вечірніх суконь інших селебріті.

Сінді Бруна / Associated Press

Також в образі від Richard Quinn на церемонії з'явилася і Пріянка Чопра. Зірка обрала квітчастий комбінезон та пальто зі шлейфом.

Пріянка Чопра / Associated Press

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