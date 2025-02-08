Навіщо вона це одягла: провальний образ Мішель Єо на церемонії в Америці

Акторка одягла дивну сукню, яка зовсім не вписувалась у тематику заходу.
Останнім часом лауреатка "Оскара" – 62-річна акторка Мішель Єо – кардинально змінила свій вечірній стиль. Вона відмовляється від класичних суконь, які раніше переважали в її гардеробі, на користь креативних.
Саме таке вбрання акторка обрала для відвідин 30-ї церемонії вручення премії Critics Choice Awards. Захід минув у Лос-Анджелесі, а на Мішель була чорно-синя сукня від Balenciaga з колекції осінь-зима 2024.
Сукня-бюстьє була зроблена неначе з частин куртки, яку просто обмотали навколо її фігури. Вбрання Мішель не личило і не прикрашало її струнку фігуру. Ба більше, сукня зовсім не пасувала до цього заходу.
Схоже акторці потрібно змінити стиліста і повернутися до елегантних суконь, у яких вона дійсно має приголомшливий вигляд. А ви як думаєте, чи підходить сукня до заходу?
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