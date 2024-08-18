Навіщо вона це одягла: Вайнона Райдер розчарувала вибором вбрання для рідкісної появи

52-річна акторка дуже рідкісна гостя на світських заходах, тому коли вона все ж таки виходить на червону доріжку, моментально привертає загальну увагу.

17 серпня в Нью-Йорку відбувся фотокол присвячений новому фільму режисера Тіма Бертона "Бітлджус Бітлджус". Однією з гостей заходу стала акторка Вайнона Райдера, оскільки вона в цій картині зіграла одну з головних ролей.

Проте вибором вбрання для фотосесії акторка трохи здивувала, адже обрала нудний лук. Вона одягла довге чорне пальто з коміром-стійкою, довгими рукавами та білими ґудзиками спереду.

Також Вайнона одягла чорні черевики на грубій підошві, зібрала волосся у високу зачіску та завершила образ окулярами в оправі вишневого відтінку.

Вайнона Райдер / Фото: Associated Press

Також цей захід відвідали її колежанки, які зіграли у фільмі: Кетрін О'Гара, Дженна Ортега та Моніка Беллуччі.

Вайнона Райдера, Кетрін О'Гара, Дженна Ортега та Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Ортега ж, на відміну від колеги Вайнони, одягла зухваліше вбрання. На 21-річній акторці був чорний костюм у смужку, який вона доповнила сонцезахисними окулярами, босоніжками від Dolce & Gabbana, червоним довгим манікюром та декількома прикрасами.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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