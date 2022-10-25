Навіщо вона одягла це: Белла Хадід продемонструвала чергове дивне вбрання

У прохолодну погоду вона вирішила одягнути шапку, але трохи здивувала нас її фасоном.

Іноді образи американської супермоделі дуже неординарні, адже вона може вийти на публіку в будь-чому: шортах-трусах, прозорій сукні або поєднати шкарпетки з ляпанцями. Але вчора знаменитість зазнімкували ще й у шапці.

Белла прямувала до свого позашляховика і балакала телефоном. На моделі була тепла широка сукня з вирізами на рукавах, колготки та чоботи Prada.

Доповнили її образ сонцезахисні окуляри в стимпанковому стилі, досить велика шкіряна сумка та смугаста в'язана шапка на зав'язках. Волосся Белла зібрала скранчем і випустила кілька пасм з-під свого головного убору.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

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