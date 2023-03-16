Навіщо вони це одягли: найневдаліші образи знаменитостей на "Оскарі"

Ці образи зовсім не прикрашали тих, хто їх одягнув, попри те, що створені вони дуже відомими і дорогими брендами.

"Оскар" — це завжди подія за якою цікаво спостерігати, адже, окрім гонитви за золотими статуетками, відбувається і справжній показ мод. Зірки демонструють на червоній доріжці неймовірні образи від найвідоміших і найдорожчих брендів, але, на жаль, не всі їхні вбрання вдалі.

Цього року також було кілька образів, які спантеличували, адже не зрозуміло, навіщо гості церемонії та вечірки афтепаті Vanity Fair їх одягли.

Італійська акторка Сабріна Імпаччаторе обрала для післяоскарівської вечірки Vanity Fair дивну "голу" мінісукню від Giambattista Valli, яка спереду була прозорою, а також мала великі рукави-буфи.

Фото: Associated Press

Музична директорка Ріка Тішендорф відвідала вечірку Vanity Fair, яка проводилася після офіційної частини "Оскара", разом із Кеннетом Браяном Едмондсом, більш відомим як Babyface. На жінці була сукня від епатажного Ріка Овенса. Вбрання не дуже добре на ній сиділо і здавалося тісним.

Фото: Associated Press

Акторка Зої Дешанель обрала сріблясту сукню від Iris van Herpen, яка їй зовсім не личила. До того ж вона зробила ще й високу старомодну зачіску.

Фото: Associated Press

33-річна Даніель Брукс одягла прозорий кетсьют у великий горох, який доповнила величезною шубою. Нижня частина вбрання збиралася на ногах і це було не гарно. Вбрання було від бренду NinaRicci.

Фото: Associated Press

Тріатлоністка та сценаристка Леслі Патерсон обрала для заходу вбрання від Kolchagov Barba, яке поєднувало в собі рожевий, жовтий та червоний кольори. Спідниця була асиметричною, а ось з аксесуарів вона підібрала сумку-кулю та босоніжки з рюшами. У цьому луку було дуже багато всього.

Фото: Associated Press

Модна журналістка Жанна Робертс Рассі обрала чорно-білий костюм від Keren Craig з пір'ям, стразами та камінням. Образ хоч і був створений у ручну та багато прикрашений, але вигляд мав старомодний та дивний.

Фото: Associated Press

Акторка Даніель Дедуайлер віддала перевагу мінісукні з бантом на стегнах від Versace. Яскравим аксесуаром вона зробила "оперні" атласні рукавички бірюзового відтінку, які у цьому поєднанні мали дивний вигляд.

Фото: Associated Press

Акторка Назанін Боніаді обрала сіру сукню з фатином на спідниці та плечах. Образ був просто нудним.

Фото: Associated Press

Акторка Руні Мара обрала для "Оскара" сукню кольору шампанського від Alexander McQueen зі спущеними плечима та довгим, але зібраним подолом. Вбрання зливалося зі шкірою Руні, килимовою доріжкою і мало дуже простий вигляд, а сама акторка здавалася блідою і хворою.

Фото: Associated Press

Комедійна акторка Мелісса Маккарті віддала перевагу яскравій сукні від Christian Siriano, але вбрання її зовсім не прикрасило. Об'ємні довгі рукави і пишна спідниця зробили зірку візуально старшою та додали ваги і це при тому, що її зріст лише 157 сантиметрів.

Фото: Associated Press

Цього року Андреа Райсборо була номінована на "Найкращу жіночу роль", проте її образи трохи розчарували. Для афтепаті Vanity Fair вона одягла "клоунську" сукню від Armani Privé з коміром.

Фото: Associated Press

Несподівано розчарувала і Сальма Гаєк. Акторка обрала для заходу сукню від Gucci, яка робила акцент на грудях, але в цьому образі було дуже багато всього: лелітки, мішура, декольте, та ще й яскравий гламурний клатч у руці.

Фото: Associated Press

Складалося враження, що модель Ешлі Грем трохи не зрозуміла, куди її запросили. Знаменитість одягла на "Оскар" сукню від Alberta Ferretti з прозорою спідницею та вирізами на животі. Вбрання більше б підійшло для вечірки або пляжу, але не для головної кінопремії року.

Фото: Associated Press

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