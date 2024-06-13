Навіщо вони це одягли: невдалі вбрання на прем'єрі "Бріджертонів" у Лондоні

13 червня на Netflix відбулася прем'єра другої частини третього сезону серіалу "Бріджертони". Червона доріжка та презентація фінальних епізодів серіалу відбулася днем раніше і зірки на заході дуже розчарували.

Корінна Браун

25-річна акторка з'явилася в пом'ятій сукні болотяно-зеленого кольору, яку носила у поєднанні з корсетом. Сукня не гарно сиділа на фігурі, з-під неї було видно бретельки спідньої білизни і Корінна підібрала ще й невдале взуття — чорні добряче поношені чоботи.

Фото: Getty Images

Клаудія Джессі

34-річна акторка є виконавицею однієї з головних ролей у серіалі, але для прем'єри обрала нудну сукню старомодного дизайну з рюшами на рукавах та декольте. Сукня нагадувала вбрання принцеси Діани, яке та носила ще у 80-х.

Фото: Getty Images

Індіго Стаффорд

Журналістка вийшла на червону доріжку в сріблястій мінісукні, яка за дизайном нагадувала лазневий халат.

Фото: Getty Images

Фелісіті Гейворд

Модель plus size вибрала для заходу вбрання від Anthropologie Europe. Сукня з величезним бантом сильно пом'ялася, а її фасон мав не комплементарний вигляд на Фелісіті.

Фото: Getty Images

Вілл Тілстон

17-річний актор вирішив виділитись і прийшов на захід у шортах. Образ мав зухвалий вигляд, але зовсім не вписувався у формат гламурного світського заходу.

Фото: Getty Images

Зезе Міллз

Британська телеведуча прийшла в картатій сукні з декольте, але рукави вбрання постійно сповзали з її плечей, через що сукня мала дивний вигляд.

Фото: Associated Press

Медді Грейс Джепсон

Зірка соцмереж теж виділилася невдалою сукнею. Дівчина одягла шовкову червону сукню, яка сильно пом'ялася. Також до цього вбрання зовсім не підходило взуття, яке вона одягла.

Фото: Associated Press

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