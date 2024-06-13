Навіщо вони це одягли: невдалі вбрання на прем'єрі "Бріджертонів" у Лондоні

Ми зібрали провальні образи акторів серіалу та гостей заходу.
13 червня на Netflix відбулася прем'єра другої частини третього сезону серіалу "Бріджертони". Червона доріжка та презентація фінальних епізодів серіалу відбулася днем раніше і зірки на заході дуже розчарували.
Корінна Браун
25-річна акторка з'явилася в пом'ятій сукні болотяно-зеленого кольору, яку носила у поєднанні з корсетом. Сукня не гарно сиділа на фігурі, з-під неї було видно бретельки спідньої білизни і Корінна підібрала ще й невдале взуття — чорні добряче поношені чоботи.
Клаудія Джессі
34-річна акторка є виконавицею однієї з головних ролей у серіалі, але для прем'єри обрала нудну сукню старомодного дизайну з рюшами на рукавах та декольте. Сукня нагадувала вбрання принцеси Діани, яке та носила ще у 80-х.
Індіго Стаффорд
Журналістка вийшла на червону доріжку в сріблястій мінісукні, яка за дизайном нагадувала лазневий халат.
Фелісіті Гейворд
Модель plus size вибрала для заходу вбрання від Anthropologie Europe. Сукня з величезним бантом сильно пом'ялася, а її фасон мав не комплементарний вигляд на Фелісіті.
Вілл Тілстон
17-річний актор вирішив виділитись і прийшов на захід у шортах. Образ мав зухвалий вигляд, але зовсім не вписувався у формат гламурного світського заходу.
Зезе Міллз
Британська телеведуча прийшла в картатій сукні з декольте, але рукави вбрання постійно сповзали з її плечей, через що сукня мала дивний вигляд.
Медді Грейс Джепсон
Зірка соцмереж теж виділилася невдалою сукнею. Дівчина одягла шовкову червону сукню, яка сильно пом'ялася. Також до цього вбрання зовсім не підходило взуття, яке вона одягла.
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