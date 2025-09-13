ТСН у соціальних мережах

Навіщо Сара Джессіка Паркер чіпляє прикраси за бретельку ліфчика: пояснюємо дивний модний трюк акторки

Це насправді навмисний, особистий стильовий прийом, а не випадковість.

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Зірка «Сексу і міста» давно стала іконою моди — її образи копіюють, а серіал за її участю повторно переглядають. Однак є одна річ в образі Паркер — не екранному, а саме в її реальному стилі, — яка викликає багато запитань. Акторка практично постійно з’являється на публіці із заправленими за бретельку бюстгальтера прикрасами.

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Однак це не випадковість і насправді такому модному прийому є просто пояснення — це нестандартна фішка Сари Джессіки, якою вона привертає увагу.

«Це маленький жест, через який усі подумають: „Так, це вона“. Ми витрачаємо величезну кількість часу, просто бажаючи бути як усі інші, тому що нам важливо встановлювати зв’язки, але потрібно дуже багато часу, щоб зрозуміти: можна бути унікальною», — сказала Паркер в інтерв’ю Vogue.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Модний трюк спрацював і в акторки вийшло зробити цю фішку впізнаваною, хоча трендом вона і не стала.

