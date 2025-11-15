Навіщо вона це одягла: акторка Рейчел Сеннотт вийшла на червону доріжку в невдалій сукні

Рейчел Сеннотт / © Getty Images

13 листопада в Лос-Анджелесі відбувся гламурний світський захід GQ Men Of The Year 2025, що включав червону доріжку, якою пройшлося чимало зірок-гостей події. Однією із запрошених була 30-річна американська актокра Рейчел Сеннотт.

Рейчел невисока дівчина — її зріст близько 157 сантиметрів і теоретично їй повинно бути дуже гарно в коротких сукнях, проте вбрання, яке для неї підібрав стиліст Джаред Еллнер, стало цілковитим провалом. Акторка була одягнена в яскраве міні від Chloé з колекції осінь-зима 2026.

Сукня була з квітковим принтом, мала тонкі бретельки і прикрашена мереживом на ліфі. Одягла її Рейчел у поєднанні з капроновими чорними колготками і лаковими туфлями. Вбрання абсолютно не прикрашало акторку, а навпаки спотворило пропорції її фігури і акцентувало увагу на стегнах.

Раніше вона виходила на публіку в ефектному вбранні, зокрема прозорому чорному мереживі, але той образ був набагато вдалішим.