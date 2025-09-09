ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

Навіщо вона це одягла: Сара Джессіка Паркер з’явилася в не найкращому своєму вбранні на заході

Акторка змішала у своєму образі аж три принти й улюблену сумку Керрі Бредшоу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

60-річна акторка Сара Джессіка Паркер позувала фотографам на заході в Нью-Йорку — званому обіді, який проводили на честь 25-річчя студії New 42 Studios. Вбралася вона у фіолетову сорочку з рукавами три чверті та принтом, а також спідницю міді в принт «гусяча лапка».

Також Паркер доповнила образ туфлями з відкритими пальцями, які додали до її вбрання ще один принт — уже третій, адже вони були зі зміїної шкіри. У руці зірка «Сексу і міста» тримала фіолетову сумку на довгих ручках від Sonia Rykiel, яку прикрашало велике каміння.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Це вбрання акторки стало практично ідентичним тому, що ми в останні кілька років бачили в серіалі «І просто так…», де Паркер знову грала свою культову персонажку Керрі Бредшоу.

У багатьох епізодах вона з’являлася не лише з аксесуарами Sonia Rykiel, а й у подібних комбінаціях речей. Схоже, що акторка ностальгує за своїм екранним персонажем, хоча неодноразово заявляла, що вона і Керрі — це не одна особистість.

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Нагадаємо, що американський серіал «І просто так…» вийшов 9 грудня 2021 року на HBO Max і став продовженням культового серіалу «Секс і місто». Він виходив упродовж трьох сезонів, але влітку 2025-го було оголошено про його закриття. Сумки від Sonia Rykiel — упродовж багатьох років існування шоу були улюбленим аксесуаром Керрі Бредшоу, але не стали дуже знаменитими.

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_6 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джесіка Паркер і Меттью Бродерік / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Меттью Бродерік і Сара Джессіка Паркер / © Associated Press

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Сара Джессика Паркер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Сара Джессика Паркер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
259
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie