Навіщо вона це одягла: Сара Джессіка Паркер з’явилася в не найкращому своєму вбранні на заході

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Реклама

60-річна акторка Сара Джессіка Паркер позувала фотографам на заході в Нью-Йорку — званому обіді, який проводили на честь 25-річчя студії New 42 Studios. Вбралася вона у фіолетову сорочку з рукавами три чверті та принтом, а також спідницю міді в принт «гусяча лапка».

Також Паркер доповнила образ туфлями з відкритими пальцями, які додали до її вбрання ще один принт — уже третій, адже вони були зі зміїної шкіри. У руці зірка «Сексу і міста» тримала фіолетову сумку на довгих ручках від Sonia Rykiel, яку прикрашало велике каміння.

Сара Джессіка Паркер / © Getty Images

Це вбрання акторки стало практично ідентичним тому, що ми в останні кілька років бачили в серіалі «І просто так…», де Паркер знову грала свою культову персонажку Керрі Бредшоу.

Реклама

У багатьох епізодах вона з’являлася не лише з аксесуарами Sonia Rykiel, а й у подібних комбінаціях речей. Схоже, що акторка ностальгує за своїм екранним персонажем, хоча неодноразово заявляла, що вона і Керрі — це не одна особистість.

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Сара Джессіка Паркер на зніманнях «І просто так…» / © Getty Images

Нагадаємо, що американський серіал «І просто так…» вийшов 9 грудня 2021 року на HBO Max і став продовженням культового серіалу «Секс і місто». Він виходив упродовж трьох сезонів, але влітку 2025-го було оголошено про його закриття. Сумки від Sonia Rykiel — упродовж багатьох років існування шоу були улюбленим аксесуаром Керрі Бредшоу, але не стали дуже знаменитими.