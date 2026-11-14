"Навіть каблучка залишилася в нього": учасниця "Холостяка" приголомшила Кравцова подробицями свого розлучення

Діана Зотова

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У п’ятому випуску романтичного реаліті «Холостяк-15» головний герой В’ячеслав Кравцов запросив на індивідуальне побачення Діану Зотову, з якою вирішив відверто поговорити про її минулі стосунки і розлучення.

Побачення відбулося у романтичній атмосфері — на повітряній кулі. В’ячеслав зізнався, що має до дівчини чимало запитань, і одне з головних стосувалося її шлюбу, який досі офіційно не розірваний.

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Нагадаємо, у попередньому випуску Діана розповіла, що перебуває у процесі розлучення, однак усі юридичні питання залишила на чоловіка, з яким востаннє спілкувалася пів року тому.

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«Я одразу сказала, що я цим займатися не буду, вся відповідальність за це на ньому, тому що є якісь речі, які має вирішувати, як на мене, чоловік, який має домовлятися з юристами, який має готувати папери, вирішувати питання з майном», — пояснювала тоді учасниця.

Під час побачення Кравцов вирішив з’ясувати, чому Діана повністю довірила процес розлучення колишньому обранцю і не контролює його.

«Ініціатором вашого розлучення була ти, але ти повністю довірилася йому, щоб він виконував усі юридичні процеси. Чи контролюєш ти? Це може зайняти багато часу», — запитав Холостяк.

В’ячеслав Кравцов і Діана Зотова/Фото stb.ua

Зотова пояснила, що рішення розлучитися було взаємним, а всі юридичні питання вирішує чоловік за допомогою своїх адвокатів.

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В’ячеслав зауважив, що юристи можуть захищати насамперед інтереси її чоловіка, однак відповідь Діани його здивувала.

«Мені взагалі все одно. Коли ми розходилися, я сказала, що мені нічого не потрібно ні з майна, ні з якихось прав, ні його контрактів. Навіть каблучка залишилася в нього, всі коштовні прикраси залишилися в нього. Мені від нього нічого не потрібно. Як його адвокат вирішить, для мене це абсолютно окей, я ні на що не претендую», — зізналася учасниця.

Кравцов припустив, що чоловік Діани може навмисно затягувати процес розлучення. Проте дівчина запевнила, що не вірить у такий розвиток подій, адже її колишній обранець також зацікавлений якнайшвидше завершити шлюб.

«Я знаю, що він не буде затягувати процес, бо він насамперед теж зацікавлений у тому, щоб усе закінчити, щоб далі продовжувати жити своє життя, купувати своє майно. І я знаю, що документи вже подані, це вже факт», — сказала Зотова.

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Діана також наголосила, що зовсім не підтримує зв’язок із чоловіком і не хоче відновлювати спілкування навіть заради юридичних формальностей.

«Ми не спілкуємося зовсім. Якщо це можна зробити без нього і при цьому не мати ніякого контакту, то для мене це найкращий варіант», — додала вона.

Після відвертої розмови В’ячеслав поділився своїми враженнями від почутого. На його думку, Діана була щирою у шлюбі, а її небажання претендувати на майно та спілкуватися з чоловіком може свідчити про неприємні події у минулих стосунках.

«Вона дійсно заходила у ці стосунки по-справжньому. У неї не було ніяких мотивів. Те, що вона хоче якнайшвидше вийти, свідчить, що щось там сталося таке, що їй дуже неприємно, і вона взагалі не хоче спілкуватися, хоче залишити йому все, що в них було, і поставити велику крапку», — прокоментував Кравцов.

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