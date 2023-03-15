Навіть на відпочинку у синьо-жовтому: Аліна Байкова захопила патріотичними образами у Куршевелі

Українська супермодель Аліна Байкова проводить зараз час у Європі. Дівчина багато років уже мешкає у США, але минулого тижня відвідала рідне місто Кропивницький, де провела час з сім'єю, також вона трохи погуляла Львовом, а зараз насолоджується відпочинком на гірськолижному курорті у французьких Альпах – Куршевелі.

Але модель не забуває демонструвати, звідки вона. Аліна опублікувала у Instagram кілька стильних патріотичних образів.

Синьо-жовтим у Байкової був гірськолижний костюм, але на білу термо-кофту вона також прикріпила маленьку стрічку з прапором. Також патріотичними були аксесуари – стильні сонцезахисні окуляри.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

А ось на друге вбрання для катання на лижах, яке було чорним і з цікавої жатої тканини, красуня прикріпила значок з написом Stand With Ukraine.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Не обійшлося і без гучних трикотажних луків Байкової від бренду Vip Luxury Edition. Цього разу модель одягла кардиган красивого синього відтінку з написом F*ck you Putin на спині.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Нагадаємо, що минулого місяця вона відвідала вечірку на честь відкриття Тижня моди в Нью-Йорку у жовтій кофті-сукні з таким же написом.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

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