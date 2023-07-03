Як носити тренч влітку: майстерклас від знаменитостей

Це мастгев, який доповнить абсолютно будь-яке вбрання.
Тренчі — улюблена річ знаменитостей, коли справа стосується повсякденних образів. Але якщо вам здається, що вони їх носять лише в холодну пору року, то це зовсім не так.
В червні кілька відомих особистостей з'являлися в цьому предметі одягу попри те, що на вулиці літо. Пропонуємо подивитися, як і з чим вони носили позачасовий тренч.
Меланія Трамп
Експерша леді з'явилася на вулиці Нью-Йорка у класичному тренчі від Burberry кольору капучино. А ось поєднувала вона його із сумкою від Hermes Birkin та балетками Christian Louboutin.
Джилл Байден
Дружина нинішнього президента США потрапила під приціл фотографів із чоловіком та онуком, коли йшла до борту Marine One, щоб вирушити до своєї заміської президентської резиденції Кемп-Девід на довгі святкові вихідні. На першій леді був синій тренч, еспадрильї та сукня у квітковий принт.
Дженніфер Лоуренс
Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку під час знімань, але не у фільмі, як могло б здатися, а в рекламі. На Дженніфер був тренч від The Row, який вона поєднала з широкими штанами, футболкою та светром.
Анджеліна Джолі
Голлівудська суперзірка також проводила час у Нью-Йорку. Джолі помітили з дітьми на шопінгу, і на ній тоді був елегантний тренч молочного відтінку та чорна сукня. На плечі вона мала сумку від Valentino.
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