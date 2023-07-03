Як носити тренч влітку: майстерклас від знаменитостей

Тренчі — улюблена річ знаменитостей, коли справа стосується повсякденних образів. Але якщо вам здається, що вони їх носять лише в холодну пору року, то це зовсім не так.

В червні кілька відомих особистостей з'являлися в цьому предметі одягу попри те, що на вулиці літо. Пропонуємо подивитися, як і з чим вони носили позачасовий тренч.

Меланія Трамп

Експерша леді з'явилася на вулиці Нью-Йорка у класичному тренчі від Burberry кольору капучино. А ось поєднувала вона його із сумкою від Hermes Birkin та балетками Christian Louboutin.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Джилл Байден

Дружина нинішнього президента США потрапила під приціл фотографів із чоловіком та онуком, коли йшла до борту Marine One, щоб вирушити до своєї заміської президентської резиденції Кемп-Девід на довгі святкові вихідні. На першій леді був синій тренч, еспадрильї та сукня у квітковий принт.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Дженніфер Лоуренс

Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку під час знімань, але не у фільмі, як могло б здатися, а в рекламі. На Дженніфер був тренч від The Row, який вона поєднала з широкими штанами, футболкою та светром.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі

Голлівудська суперзірка також проводила час у Нью-Йорку. Джолі помітили з дітьми на шопінгу, і на ній тоді був елегантний тренч молочного відтінку та чорна сукня. На плечі вона мала сумку від Valentino.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

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