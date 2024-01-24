Навіть вона повторює луки: Анну Вінтур помітили у сукні, яку вона вже носила раніше

Жінка відвідала показ кутюрної колекції весна-літо 2024 бренду Giambattista Valli разом із кінорежисером Базом Лурманом, який є творцем таких фільмів як "Мулен Руж!", "Австралія" та "Великий Гетсбі".

Анна Вінтур та Баз Лурман / Фото: Getty Images

Для заходу Анна обрала довгу яскраво-зелену сукню-футляр із атласу від бренду Prada. Вбрання мало довгі рукави зі складками, а також великий квітковий принт. Прикрашав сукню та розріз на спідниці з чорною мереживною вставкою тканини та ще Вінтур його доповнила улюбленими сонцезахисними окулярами й кольє.

А коли журналістка вийшла на вулицю – доповнила сукню довгою норковою шубою, також можна помітити, що на ній чоботи зі зміїної шкіри.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Однак зелену сукню з принтом Prada Вінтур уже носила раніше. 2023 року вона відвідала церемонію вручення премії GQ Global Creativity Awards у Нью-Йорку. На журналістці було це кольє, а на її сукні не було розрізу, тому, можливо, вона трохи видозмінила вбрання.

Анна Вінтур / Фото: Associated Press

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