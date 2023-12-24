Навіть зірки це роблять: акторка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон заклеїла побитий бампер машини скотчем

Зірка "Гаррі Поттера", 33-річна британська акторка Емма Вотсон, потрапила під приціл папараці в Лондоні, коли прямувала кудись у своїх справах. Її помітили спочатку на вулиці, коли вона йшла, дивлячись у телефон і несла в руках ключі від машини. Також, мабуть, акторка слухала музику чи аудіокнижку, оскільки в неї на голові були навушники.

Емма Вотсон / Фото: Getty Images

Одягнена вона була в сірий бавовняний штанний костюм у світлу смужку, який поєднала з яскраво-червоним светром, який, швидше за все, купила на Asos.

Також на Еммі були лофери від Prada, коричнева сумка-шопер, в якій вона несла ноутбук, а на спині був рюкзак.

Емма Вотсон / Фото: Getty Images

Прямувала Вотсон до свого автомобіля Audi, але увагу машина привернула тим, що її бампер був заклеєний сірим скотчем. Схоже, що дівчина нещодавно потрапила у легке ДТП.

Машина Емми Вотсон / Фото: Getty Images

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