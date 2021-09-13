Навкарачки: британська телезірка у червоному бікіні похизувалася сексуальними формами

Глоя Феррі обожнює у пікантних луках демонструвати свої принади.

Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку. Дівчина приймала сонячні ванни на природі. Одягнена красуня була у червоне бікіні.

Глоя спокусливо стала навкарачки на шезлонгу і продемонструвала свої сексуальні форми.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Потім Феррі похизувалася тонкою талією, попиваючи коктейль.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Телеведуча любить червоний колір. Нещодавно вона зробила у дзеркалі гаряче селфі у червоній мереживній білизні, яка чудово сиділа на її сексуальній фігурі.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Раніше Глое показала фото у прозорому комплекті білизни з кислотно-жовтою облямівкою. У цьому бюстгальтері Феррі блиснула сосками на камеру.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Читайте також: Має гламурний і сексуальний вигляд: британська телезірка у рожевому купальнику показала фігуру

Відверті образи Глої Феррі (45 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання