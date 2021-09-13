Навкарачки: британська телезірка у червоному бікіні похизувалася сексуальними формами

Глоя Феррі обожнює у пікантних луках демонструвати свої принади.
Зірка реаліті шоу "Джорді Шор" і телеведуча — Глоя Феррі — опублікувала в Instagram пікантні знімки з відпочинку. Дівчина приймала сонячні ванни на природі. Одягнена красуня була у червоне бікіні.
Глоя спокусливо стала навкарачки на шезлонгу і продемонструвала свої сексуальні форми.
Потім Феррі похизувалася тонкою талією, попиваючи коктейль.
Телеведуча любить червоний колір. Нещодавно вона зробила у дзеркалі гаряче селфі у червоній мереживній білизні, яка чудово сиділа на її сексуальній фігурі.
Раніше Глое показала фото у прозорому комплекті білизни з кислотно-жовтою облямівкою. У цьому бюстгальтері Феррі блиснула сосками на камеру.
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