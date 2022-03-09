"Найагресивніші мами з дітьми. Розумію, але ви не одні живете в цьому жаху. Найспокійніші — літні люди": Монро розповіла про евакуацію з Києва

"Найагресивніші мами з дітьми. Розумію, але ви не одні живете в цьому жаху. Найспокійніші — літні люди": Монро розповіла про евакуацію з Києва

Українська травестідіва Монро провела тиждень у київському бомбосховищі, а потім вирішила евакуюватись із Києва. Не забула і своїх домашніх улюбленців, забрала з собою аж шестеро котів.

На своєму YouTube-каналі Монро розмістила репортаж та розповіла, як евакуювалася. Докладно розписала це і в пості в Instagram. Діва розповіла, що їхала 10 годин електричкою, везла з собою шість котів і попередила підписників, що перш ніж евакуюватися, слід чітко розуміти свій план дій. Так буде легше.

"Найагресивніші мами з дітьми. Розумію, але ви не одні живете в цьому жаху. Найспокійніші — літні люди. Зайшли, встали і дивляться вдалину, без криків: 'Поступися місцем!'. Ще й усміхнутися. Кішечки, собачки, у переносках, в руках, закутані в рушники. Їдуть всі! Не годуйте тварин перед дорогою. Зупинки не оголошують. Орієнтир по гугл картах або хто знає маршрут. Скачайте обов'язково офлайн карти! Беріть легку, поживну їжу, воду та найнеобхідніше. Поїздка морально та фізично складна, особливо розмови про війну, тривожні, агресивні мами /все розумію!!/ та дивані експерти та експертизи", — пише Монро.

Діставшись до місця призначення Монро написала наступний пост:

"Я продовжую тримати руку на пульсі життя всіх близьких і рідних, максимально підтримуючи і допомагаючи. Хоча б словом, смайлом або дурним мемом, співпереживаючи кожній втраті. Хоча зрозуміти тих, хто втратив або вибрався з пекла — неможливо. Є тільки твій досвід! Але ми можемо обійняти і просто вислуховувати… Нехай і одне й теж по двадцятому колу… Не звинувачувати, не хейтити, не формувати почуття провини, не затикати і відмахуватися, а вислухати, посміхнутися та обійняти… Ми повинні жити, якщо вийшло! Відстоювати нашу країну”, — пише зірка.

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