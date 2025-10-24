- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Найбільший бюст на фестивалі: зірка соцмереж у мереживному бюстгальтері продемонструвала пишне декольте
Лола Манзіні привернула увагу фотографів своїм відвертим декольте.
До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила зірка соцмереж, модель та акторка Лола Манзіні. Вона йшла на кінофестиваль у Малібу.
Для свого виходу знаменитість обрала пікантний образ total black. На ній була твідова коротка сукня-жакет з великими ґудзиками з камінням, срібною торочкою на подолі і відвертим декольте. Вбрання оголювало мереживний бюстгальтер, який підкреслив її пишні груди.
Аутфіт Лола доповнила капроновими колготами, лакованими туфлями на екстремально високих платформах і підборах та сумочкою кольору металік із золотою фурнітурою. Манзіні одягла елегантний капелюх із 3D-квіткою зі стразами, з-під якого спадали на плечі білі локони. У неї був макіяж із рожевими рум’янами, білий манікюр, діамантові сережки у вухах і каблучки на руках.