ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
1 хв

Найбільший бюст на фестивалі: зірка соцмереж у мереживному бюстгальтері продемонструвала пишне декольте

Лола Манзіні привернула увагу фотографів своїм відвертим декольте.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лола Манзіні

Лола Манзіні / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила зірка соцмереж, модель та акторка Лола Манзіні. Вона йшла на кінофестиваль у Малібу.

Для свого виходу знаменитість обрала пікантний образ total black. На ній була твідова коротка сукня-жакет з великими ґудзиками з камінням, срібною торочкою на подолі і відвертим декольте. Вбрання оголювало мереживний бюстгальтер, який підкреслив її пишні груди.

Лола Манзіні / © Getty Images

Лола Манзіні / © Getty Images

Аутфіт Лола доповнила капроновими колготами, лакованими туфлями на екстремально високих платформах і підборах та сумочкою кольору металік із золотою фурнітурою. Манзіні одягла елегантний капелюх із 3D-квіткою зі стразами, з-під якого спадали на плечі білі локони. У неї був макіяж із рожевими рум’янами, білий манікюр, діамантові сережки у вухах і каблучки на руках.

Дата публікації
Кількість переглядів
13
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie