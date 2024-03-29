Найдорожча сукня у світі: який вигляд мало вбрання за 7 мільйонів доларів

Іноді весільна сукня — це не просто вбрання на свято, а справжній витвір мистецтва.

1989 року французька стилістка Елен Генвіль створила вбрання, яке на перший погляд було досить звичайним для того часу, оскільки сукня мала пишну спідницю, рукави в стилі "бараняча нога" (або ще такі називають жиго), а також довгий шлейф. Доповнювали лук білі балетки, висока зачіска та сережки.

Демонструвала весільну сукню американська модель на ім'я Памела. Але увагу привернула те, що молода дівчина демонструвати вбрання прямувала в оточенні охоронців. Однак річ у тому, що на моделі було найдорожче вбрання у світі.

Біла весільна сукня розшита 723 діамантами французького ювелірного бренду Alexandre Reza. Вартість сукні на той момент становила 7,3 мільйона доларів, а на її створення знадобилося 3500 годин роботи. Демонстрація вбрання відбувалася 31 березня у Парижі.

Фото: Associated Press

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