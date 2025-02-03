Найепатажніша співачка вечора: образи 26-річної Чаппелл Рон, яка стала "Найкращим новим артистом року"

2 лютого у Лос-Анджелесі відбулася 67-церемонія вручення премії "Греммі", на якій зібралися світові зірки найвищого рівня. Але також на заході вшановували і молодих артистів, таких як 26-річна співачка Чаппелл Рон.
Дівчина вперше отримала нагороду на цьому заході та була названа "Найкращим новим артистом року", обійшовши таку конкурентку, як Сабріна Карпентер.
Перемогу вона здобула лише в одній номінації, хоча номінована була у шести: "Альбом року", "Пісня року", "Запис року", "Найкращий новий артист", "Найкращий попвокальний альбом" та "Найкраще сольне попвиконання" .
Стиль Чаппелл Рон особливо запам'ятовується, оскільки дівчина завжди дуже яскрава, любить епатажні сукні, артмакіяжі і носить зачіску зі своїм розкішним кучерявим рудим волоссям. На червону доріжку "Греммі" дівчина вийшла в сукні, що дійсно запам'ятовувалася, від бренду Jean Paul Gaultier. Це було вінтажне вбрання із колекції весна-літо 2003 року з пишною асиметричною спідницею, яку прикрашали балерини.
Також співачка доповнила цей образ довгим манікюром, креативним взуттям та довгими нігтями. Макіяж також привертав увагу, оскільки був яскравим та незвичайним.
На сцені співачка з'явилася у зовсім іншому образі. Цього разу це була сукня від Acne Studio з бантом і складками.
Доповнила образ вона також конусоподібним головним убором, як у казкової принцеси.
Сам виступ зірки був дуже эпатажним. Вона виконала свій хіт Pink Pony Club. На сцені Чаппелл продемонструвала вбрання у ковбойській естетиці.
До речі, у своїй промові співачка скористалася можливістю та звернулася до звукозаписних студій.
"Я сказала собі, що якщо коли-небудь виграю "Греммі" і встану тут перед найвпливовішими людьми у світі музики, то вимагатиму, щоб лейбли та індустрія, що отримує мільйони доларів від артистів, пропонували гідну заробітну плату та медичне обслуговування, особливо артистам-початківцям", — сказала вона.
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