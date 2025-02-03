Найепатажніша співачка вечора: образи 26-річної Чаппелл Рон, яка стала "Найкращим новим артистом року"

2 лютого у Лос-Анджелесі відбулася 67-церемонія вручення премії "Греммі", на якій зібралися світові зірки найвищого рівня. Але також на заході вшановували і молодих артистів, таких як 26-річна співачка Чаппелл Рон.

Дівчина вперше отримала нагороду на цьому заході та була названа "Найкращим новим артистом року", обійшовши таку конкурентку, як Сабріна Карпентер.

Перемогу вона здобула лише в одній номінації, хоча номінована була у шести: "Альбом року", "Пісня року", "Запис року", "Найкращий новий артист", "Найкращий попвокальний альбом" та "Найкраще сольне попвиконання" .

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Стиль Чаппелл Рон особливо запам'ятовується, оскільки дівчина завжди дуже яскрава, любить епатажні сукні, артмакіяжі і носить зачіску зі своїм розкішним кучерявим рудим волоссям. На червону доріжку "Греммі" дівчина вийшла в сукні, що дійсно запам'ятовувалася, від бренду Jean Paul Gaultier. Це було вінтажне вбрання із колекції весна-літо 2003 року з пишною асиметричною спідницею, яку прикрашали балерини.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Також співачка доповнила цей образ довгим манікюром, креативним взуттям та довгими нігтями. Макіяж також привертав увагу, оскільки був яскравим та незвичайним.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

На сцені співачка з'явилася у зовсім іншому образі. Цього разу це була сукня від Acne Studio з бантом і складками.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Доповнила образ вона також конусоподібним головним убором, як у казкової принцеси.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Сам виступ зірки був дуже эпатажним. Вона виконала свій хіт Pink Pony Club. На сцені Чаппелл продемонструвала вбрання у ковбойській естетиці.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

До речі, у своїй промові співачка скористалася можливістю та звернулася до звукозаписних студій.

"Я сказала собі, що якщо коли-небудь виграю "Греммі" і встану тут перед найвпливовішими людьми у світі музики, то вимагатиму, щоб лейбли та індустрія, що отримує мільйони доларів від артистів, пропонували гідну заробітну плату та медичне обслуговування, особливо артистам-початківцям", — сказала вона.

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