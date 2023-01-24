Найепатажніший образ Тижня моди: співачка Doja Cat покрила тіло червоними кристалами Swarovski

Під час створення колекції креативний директор бренду Деніель Розберрі надихався "Божественною комедією", тож гостя шоу Doja Cat вирішила прийти на показ у "диявольському" образі.

2023-й тільки розпочався, а співачка Doja Cat вже претендує на найефектніший образ року, адже під час Тижня моди в Парижі з'явилася на шоу Schiaparelli у червоному луку, яким викликав фурор.

27-річна зірка, яка минулого року вирішила голити свої брови, цього разу покрила тіло червоною фарбою з блискітками та приклеїла до нього кристали Swarovski червоного відтінку та різного розміру.

Кристалами у неї був покритий кожен сантиметр обличчя, голови та рук. Також вони були присутні на довгих нігтях, губах і навіть на повіках.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Звичайно звертати увагу на що-небудь крім шкіри співачки було в цьому образі дуже складно, але все ж відзначимо, що вона також одягла корсетну сукню червоного відтінку, спідниця якої була розшита бусинами.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Доповнювали вбрання накидка-палантин, колготки, чоботи та масивні сережки з камінням.

Doja Cat / Фото: Getty Images

Створила цей без перебільшення блискучий макіяж відома британська візажистка Пет Макграт. Образ отримав назву Doja's Inferno.

У своїх соцмережах Пет розповіла, що для створення такого луку їй знадобилося 4 години та 58 хвилин, а тіло Doja Cat покрили 30 тисячами кристалів Swarovski, які клеїли вручну. Процесом вона поділилася в Instagram, де також наголосила, що співачка неймовірно терпляча.

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