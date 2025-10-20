ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
560
Час на прочитання
1 хв

Найглибший виріз на івенті: зірка фільму "Трон: Арес" продемонструвала пікантне вбрання

Американська акторка Грета Лі вийшла у світ без бюстгальтера.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грета Лі

Грета Лі / © Associated Press

Зірка фільму «Трон: Арес» Грета Лі з’явилася на галавечорі Музею Академії у Лос-Анджелесі у пікантному аутфіті.

Акторка постала у чорній сукні від Dior, яка складалася з мереживного верху без рукавів і пишної атласної спідниці максі з драпуванням на стегнах. Та головним акцентом у її образі був глибокий V-подібний виріз аж до пупка.

Грета Лі / © Associated Press

Грета Лі / © Associated Press

Грета зібрала волосся ззаду, зробила легкий макіяж і молочний манікюр. Лук вона завершила комплектом діамантових прикрас.

Грета Лі / © Associated Press

Грета Лі / © Associated Press

Нагадаємо, Грета Лі на прем’єру фільму «Трон: Арес» одягла прозору мереживну сукню максі від Dior.

Дата публікації
Кількість переглядів
560
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie