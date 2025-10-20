- Дата публікації
Найглибший виріз на івенті: зірка фільму "Трон: Арес" продемонструвала пікантне вбрання
Американська акторка Грета Лі вийшла у світ без бюстгальтера.
Зірка фільму «Трон: Арес» Грета Лі з’явилася на галавечорі Музею Академії у Лос-Анджелесі у пікантному аутфіті.
Акторка постала у чорній сукні від Dior, яка складалася з мереживного верху без рукавів і пишної атласної спідниці максі з драпуванням на стегнах. Та головним акцентом у її образі був глибокий V-подібний виріз аж до пупка.
Грета зібрала волосся ззаду, зробила легкий макіяж і молочний манікюр. Лук вона завершила комплектом діамантових прикрас.
Нагадаємо, Грета Лі на прем’єру фільму «Трон: Арес» одягла прозору мереживну сукню максі від Dior.