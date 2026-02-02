Найоригінальніша зірка "Греммі-2026": Леді Гага приголомшила образами на церемонії

Леді Гага / © Associated Press

Виконавиця Леді Гага з’явилася на червоній доріжці церемонії «Греммі-2026» у образі із чорним пір’ям від Matières Fécales, який ідеально обтискав кожен вигин її фігури.

У розкішній і незвичній сукні співачка нагадувала чорного ворона. Також у сукні був високий комір із пірїнами, які стирчали догори та пишний довгий шлейф з фатином.

Її довге біляве волосся було зачесане назад від обличчя, а також образ доповнювали такі ж знебарвлені брови, що додавало драматизму і готики всього цьому ансамблю.

Також однією із прикрас зірки стала її масивна обручка з діамантом від нареченого Майкла Поланскі. Інших прикрас вона не одягла.

Потім Гага виступила на сцені під час шоу і виконала Abracadabra у образі від Alexander McQueen з колекції 2009 року.

Цей образ складався з жакета прикрашеного пір’ям та спідниці-олівця. Також співачка доповнила образ чоботами на підборах від цього відомого бренду.

Саме у цьому образі Гага отримала нагороду і до кадру потрапив момент, як вона обіймає свого нареченого у залі, який прийшов її підтримати.

Третій образ співачки був вінтажним — вона одягла ансамбль від Givenchy розроблений Александром Макквіном, коли він був там креативним дизайнером бренду.

Це була довга сукня з корсетом, яку співачка одягла у поєднанні зі взуттям від Vivienne Westwood.