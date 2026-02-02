ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
99
2 хв

Найоригінальніша зірка "Греммі-2026": Леді Гага приголомшила образами на церемонії

Співачка додала трошки готики до гламурної світської церемонії нагородження.

Юлія Каранковська
Леді Гага

Леді Гага / © Associated Press

Виконавиця Леді Гага з’явилася на червоній доріжці церемонії «Греммі-2026» у образі із чорним пір’ям від Matières Fécales, який ідеально обтискав кожен вигин її фігури.

У розкішній і незвичній сукні співачка нагадувала чорного ворона. Також у сукні був високий комір із пірїнами, які стирчали догори та пишний довгий шлейф з фатином.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Її довге біляве волосся було зачесане назад від обличчя, а також образ доповнювали такі ж знебарвлені брови, що додавало драматизму і готики всього цьому ансамблю.

Також однією із прикрас зірки стала її масивна обручка з діамантом від нареченого Майкла Поланскі. Інших прикрас вона не одягла.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Потім Гага виступила на сцені під час шоу і виконала Abracadabra у образі від Alexander McQueen з колекції 2009 року.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Цей образ складався з жакета прикрашеного пір’ям та спідниці-олівця. Також співачка доповнила образ чоботами на підборах від цього відомого бренду.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Саме у цьому образі Гага отримала нагороду і до кадру потрапив момент, як вона обіймає свого нареченого у залі, який прийшов її підтримати.

Леді Гага та її наречений / © Associated Press

Леді Гага та її наречений / © Associated Press

Леді Гага та її наречений / © Associated Press

Леді Гага та її наречений / © Associated Press

Третій образ співачки був вінтажним — вона одягла ансамбль від Givenchy розроблений Александром Макквіном, коли він був там креативним дизайнером бренду.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

Це була довга сукня з корсетом, яку співачка одягла у поєднанні зі взуттям від Vivienne Westwood.

Леді Гага / © Associated Press

Леді Гага / © Associated Press

99
