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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
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1 хв

Найяскравіший жахітняк року: в український прокат вийшов фільм "Пункт призначення: Родове прокляття"

У столиці відбувся допрем'єрний показ продовження відомої серії горорів.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Пункт призначення

Пункт призначення

Днями у кінотеатрі «Планета Кіно» (РЦ «Блокбастер») відбувся прем’єрний показ шостої частини легендарної франшизи — «Пункт призначення: Родове прокляття» від режисерів Зека Ліповські та Адама Б. Стейна.

Після 14-річної паузи серія повертається в оновленому форматі, в якому поєдналися фірмова «ефект доміно» смерть із глибшою драматургією та сімейною історією.

У центрі сюжету — студентка коледжу Стефані (Кейтлін Санта Хуана), яка повертається додому через тривожні сни, пов’язані з її родом. Там вона намагається знайти спосіб розірвати смертельний ланцюг, який немов прокляття переслідує її родину. Стрічка занурює глядача в атмосферу фатальності, де загроза не має обличчя — лише безжальну невидиму присутність.

Прем’єру відвідали зіркові гості та інфлюенсери, які першими побачили нову главу культової історії: акторки Євгенія Мʼякенька та Олена Узлюк, ведучий В’ячеслав Соломка, співачка Marietta, блогер Антон Скуратов та інші.

Олена Узлюк/Фото Кирило Авраменко

Олена Узлюк/Фото Кирило Авраменко

Євгенія Мʼякенька/Фото Кирило Авраменко

Євгенія Мʼякенька/Фото Кирило Авраменко

В’ячеслав Соломка/Фото Кирило Авраменко

В’ячеслав Соломка/Фото Кирило Авраменко

Marietta і Даша Лотоцька/Фото Кирило Авраменко

Marietta і Даша Лотоцька/Фото Кирило Авраменко

Антон Скуратов/Фото Кирило Авраменко

Антон Скуратов/Фото Кирило Авраменко

Фільм «Пункт призначення: Родове прокляття» вже в українському прокаті.

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