"Найкраща жіноча роль": 5 номінанток на премію "Оскар-2023"

Цього року церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться у ніч проти 13 березня.

Вже традиційно на заході будуть визначені найкращі актори, режисери та фільми року. За золоту статуетку цього разу змагається п'ять чудових та талановитих акторок.

Кейт Бланшетт

Номінована за роль у фільмі "Тар"

Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Акторці 53 роки та дві золоті статуетки в неї вже є. Кейт визнана однією з найкращих та різнобічних акторок свого покоління. За свою багаторічну кар'єру Бланшетт знялася у понад 40 фільмах та взяла участь приблизно у 20 театральних виставах.

У фільмі "Тар" Бланшетт грає диригентку на ім'я Лідія Тар, яка переживає вкрай непростий період життя.

Ана де Армас

Номінована за роль у фільмі "Білявка"

Ана де Армас / Фото: Associated Press

Ані 34 роки і ця номінація на Оскар для неї перша в кар'єрі. У фільмі "Білявка" вона перетворилася на кінозірку 60-х Мерілін Монро.

Андреа Райсборо

Номінована за роль у фільмі "Заради Леслі"

Андреа Райсборо / Фото: Associated Press

Для британки це перша номінація, хоч у кіноіндустрії вона дуже давно і знялася у величезній кількості фільмів. А ось фільм, який приніс зірці цю номінацію – це малобюджетна інді-картина, де Андреа втілила роль матері-одиначки з Техасу, яка виграє велику суму в лотерею, але всі гроші витрачає.

Мішель Вільямс

Номінована за роль у фільмі "Фабельмани"

Мішель Вільямс / Фото: Associated Press

Мішель – п'ятиразова номінантка на премію "Оскар", але жодного разу не перемагала. Цього року зірку номінували за роль у фільмі американського режисера Стівена Спілберга, де вона зіграла одну із головних ролей.

Мішель Єо

Номінована за роль у фільмі "Все завжди і водночас"

Мішель Єо / Фото: Associated Press

Для 60-річної акторки також ця номінація на "Оскар" стала першою. Вона є першою акторкою азійського походження, номінованою у цій категорії. У фільмі вона грає жінку на ім'я Евелін, яка отримує доступ до спогадів, емоцій і неймовірних здібностей інших версій себе, і тепер може прожити тисячі життів і бути будь-ким, але її мета в іншому — врятувати світ від чарівниці-лиходійки.

Як гадаєте, хто переможе цього року? Залишіть свою реакцію нижче.

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