"Найкраща жіноча роль": 5 номінанток на премію "Оскар-2024"

Вже традиційно на заході будуть визначені найкращі актори та акторки, режисери та фільми року. За золоту статуетку цього разу змагається п'ять прекрасних та талановитих акторок.

Аннетт Бенінг

Номінована за роль Даян Наєд у фільмі "Даян Наєд"

Аннетт Бенінг / Фото: Associated Press

Аннетт 65 років і вона американська акторка театру та кіно. За багаторічну кар'єру встигла стати власницею премій "Золотий глобус" та "BAFTA", а ось на премію "Оскар" її номінували п'ять разів у 1991, 2000, 2005, 2011, 2024 роках.

У біографічному фільмі "Даян Наєд" вона зіграла роль Даян Наєд — реальної жінки, яка у віці 60 років вирішує здійснити мрію всього життя: пропливти 110 миль у відкритому океані від Куби до Флориди.

Лілі Гладстоун

Номінована за роль Моллі Беркхарт у фільмі "Вбивці квіткової повні"

Лілі Гладстоун / Фото: Getty Images

Лілі 37 років, і вона американська акторка індійського походження. На "Оскар" номінована вперше, а у фільмі Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткової повні" зіграла Моллі Беркхарт — корінну американку, яка відіграла важливу роль у розслідуванні вбивств в окрузі Осейдж у США.

Сандра Гюллер

Номінована за роль Сандри Войтер у фільмі "Анатомія падіння"

Сандра Гюллер / Фото: Associated Press

Сандра – 45-річна німецька акторка, для якої номінація на "Оскар" цього року стала першою у кар'єрі. У фільмі режисера Жюстін Тріє вона зіграла жінку, чоловік якої помер за дивних обставин.

Кері Малліган

Номінована за роль Феліції Монтеалегре Бернстайн у фільмі "Маестро"

Кері Малліган / Фото: Associated Press

38-річну акторку номіновано на "Оскар" уже втретє. У фільмі вона зіграла роль Феліція Монтеалегре – дружину композитора Леонарда Бернстайна.

Емма Стоун

Номінована за роль Белли Бакстер / Вікторії Блессінгтон у фільмі "Бідолашні створіння"

Емма Стоун / Фото: Associated Press

На відміну від решти номінанток, Емма вже має "Оскар", який вона отримала за фільм "Ла-Ла Ленд". Цього року акторка знову змагатиметься за золоту статуетку, але вже завдяки ролі у фільмі "Бідолашні створіння", де зіграла експеримент божевільного хірурга.

Читайте також: