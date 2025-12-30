- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 96
- Час на прочитання
- 2 хв
Найкращий стритстайл місяця: які образи демонстрували зірки у грудні
Під кінець року відомі жінки доволі часто потрапили під приціл папараці — тось під час прогулянки, хорогою на зустрічі чи інтерв’ю. Найцікавіші образи грудня ми зібрали нижче.
Гайді Клум із чоловіком
Пару сфотографували на прогулянці в Лос-Анджелесі, коли вони вигулювали своїх собак. Пара була одягнена просто і зручно, без усього того гламуру, який вони зазвичай демонструють на світських заходах.
Лорен Санчес
Дружина американського мільярдера обрала лаконічну чорну водолазку та довге пальто з ґудзиками, широкими лацканами та складками на спині, але також була одягнена в гостроносі чоботи від McQueen на високих підборах.
Сідні Свіні
Акторка під час промотуру до фільму «Служниця» продемонструвала багато образів, та ми пропонуємо згадати як вона поєднала пальто від Ermanno Scervino з хутряним оздобленням на комірі з молочними чоботами та сумкою Miu Miu. У цьому образі її помітили, коли вона вийшла із готелю.
Майлі Сайрус
Співачка носила сірі шкіряні штани-кльош у поєднанні з білою футболкою та коричневою шубою. Також вона доповнила образ туфлями на підборах, золотими прикрасами та яскравим макіяжем. Зачіска акторки — це був високий пучок, з якого стирчало кілька пасом, створюючи такий собі трошки недбалий ефект.
Наталія Даєр
Зірка серіалу «Дивні дива» пройшлася Нью-Йорком в об’ємній шубі з довгого екохутра розкішного молочного відтінку та з широким коміром. Свою шубу Наталія поєднала з сірою мініспідницею з розрізом на подолі, а також доповнила не дуже зимовим, проте однозначно ефектним взуттям — білими босоніжками зі шнуруванням.
Аманда Сейфрід
Акторка продемонструвала у Нью-Йорку лук від бренду Valentino, зокрема яскравий червоний кейп і чорну мінісукню. Також Аманда доповнила цей образ туфлями від Jimmy Choo, сумкою Valentino чорного кольору, сонцезахисними окулярами і дуже незвичним аксесуаром — чорними мереживними гольфами.
Мерая Кері
Мерая була як завжди гламурною та вишуканою, а сфотографували її спершу в магазині Gucci під час шопінгу на курорті. Співачка одягла тепле пальто кремового відтінку, в якого був хутряний комір та широкий пояс. Лук Кері доповнила теплими рукавичками, чоботами з монограмою бренду Gucci та окулярами. На шиї у зірки сяяло кольє з діамантами, а волосся вона вклала у об’ємні пишні локони.