ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
96
Час на прочитання
2 хв

Найкращий стритстайл місяця: які образи демонстрували зірки у грудні

Під кінець року відомі жінки доволі часто потрапили під приціл папараці — тось під час прогулянки, хорогою на зустрічі чи інтерв’ю. Найцікавіші образи грудня ми зібрали нижче.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Getty Images

Гайді Клум із чоловіком

Пару сфотографували на прогулянці в Лос-Анджелесі, коли вони вигулювали своїх собак. Пара була одягнена просто і зручно, без усього того гламуру, який вони зазвичай демонструють на світських заходах.

Гайді Клум із чоловіком / © Getty Images

Гайді Клум із чоловіком / © Getty Images

Лорен Санчес

Дружина американського мільярдера обрала лаконічну чорну водолазку та довге пальто з ґудзиками, широкими лацканами та складками на спині, але також була одягнена в гостроносі чоботи від McQueen на високих підборах.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Сідні Свіні

Акторка під час промотуру до фільму «Служниця» продемонструвала багато образів, та ми пропонуємо згадати як вона поєднала пальто від Ermanno Scervino з хутряним оздобленням на комірі з молочними чоботами та сумкою Miu Miu. У цьому образі її помітили, коли вона вийшла із готелю.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Майлі Сайрус

Співачка носила сірі шкіряні штани-кльош у поєднанні з білою футболкою та коричневою шубою. Також вона доповнила образ туфлями на підборах, золотими прикрасами та яскравим макіяжем. Зачіска акторки — це був високий пучок, з якого стирчало кілька пасом, створюючи такий собі трошки недбалий ефект.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Наталія Даєр

Зірка серіалу «Дивні дива» пройшлася Нью-Йорком в об’ємній шубі з довгого екохутра розкішного молочного відтінку та з широким коміром. Свою шубу Наталія поєднала з сірою мініспідницею з розрізом на подолі, а також доповнила не дуже зимовим, проте однозначно ефектним взуттям — білими босоніжками зі шнуруванням.

Наталія Даєр / © Getty Images

Наталія Даєр / © Getty Images

Аманда Сейфрід

Акторка продемонструвала у Нью-Йорку лук від бренду Valentino, зокрема яскравий червоний кейп і чорну мінісукню. Також Аманда доповнила цей образ туфлями від Jimmy Choo, сумкою Valentino чорного кольору, сонцезахисними окулярами і дуже незвичним аксесуаром — чорними мереживними гольфами.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Мерая Кері

Мерая була як завжди гламурною та вишуканою, а сфотографували її спершу в магазині Gucci під час шопінгу на курорті. Співачка одягла тепле пальто кремового відтінку, в якого був хутряний комір та широкий пояс. Лук Кері доповнила теплими рукавичками, чоботами з монограмою бренду Gucci та окулярами. На шиї у зірки сяяло кольє з діамантами, а волосся вона вклала у об’ємні пишні локони.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
96
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie