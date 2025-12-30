Найкращий стритстайл місяця: які образи демонстрували зірки у грудні

Сідні Свіні / © Getty Images

Гайді Клум із чоловіком

Пару сфотографували на прогулянці в Лос-Анджелесі, коли вони вигулювали своїх собак. Пара була одягнена просто і зручно, без усього того гламуру, який вони зазвичай демонструють на світських заходах.

Гайді Клум із чоловіком / © Getty Images

Лорен Санчес

Дружина американського мільярдера обрала лаконічну чорну водолазку та довге пальто з ґудзиками, широкими лацканами та складками на спині, але також була одягнена в гостроносі чоботи від McQueen на високих підборах.

Лорен Санчес / © Getty Images

Сідні Свіні

Акторка під час промотуру до фільму «Служниця» продемонструвала багато образів, та ми пропонуємо згадати як вона поєднала пальто від Ermanno Scervino з хутряним оздобленням на комірі з молочними чоботами та сумкою Miu Miu. У цьому образі її помітили, коли вона вийшла із готелю.

Сідні Свіні / © Getty Images

Майлі Сайрус

Співачка носила сірі шкіряні штани-кльош у поєднанні з білою футболкою та коричневою шубою. Також вона доповнила образ туфлями на підборах, золотими прикрасами та яскравим макіяжем. Зачіска акторки — це був високий пучок, з якого стирчало кілька пасом, створюючи такий собі трошки недбалий ефект.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Наталія Даєр

Зірка серіалу «Дивні дива» пройшлася Нью-Йорком в об’ємній шубі з довгого екохутра розкішного молочного відтінку та з широким коміром. Свою шубу Наталія поєднала з сірою мініспідницею з розрізом на подолі, а також доповнила не дуже зимовим, проте однозначно ефектним взуттям — білими босоніжками зі шнуруванням.

Наталія Даєр / © Getty Images

Аманда Сейфрід

Акторка продемонструвала у Нью-Йорку лук від бренду Valentino, зокрема яскравий червоний кейп і чорну мінісукню. Також Аманда доповнила цей образ туфлями від Jimmy Choo, сумкою Valentino чорного кольору, сонцезахисними окулярами і дуже незвичним аксесуаром — чорними мереживними гольфами.

Аманда Сейфрід / © Getty Images

Мерая Кері

Мерая була як завжди гламурною та вишуканою, а сфотографували її спершу в магазині Gucci під час шопінгу на курорті. Співачка одягла тепле пальто кремового відтінку, в якого був хутряний комір та широкий пояс. Лук Кері доповнила теплими рукавичками, чоботами з монограмою бренду Gucci та окулярами. На шиї у зірки сяяло кольє з діамантами, а волосся вона вклала у об’ємні пишні локони.

