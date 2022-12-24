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Найкрасивіша жінка Голлівуду: згадуємо, якою була акторка Ава Гарднер

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1634
Час на прочитання
1 хв
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Найкрасивіша жінка Голлівуду: згадуємо, якою була акторка Ава Гарднер

Ава Гарднер / Фото: Getty Images

Рівно 100 років тому, 24 грудня 1922, на світ з'явилася майбутня голлівудська зірка — Ава Лавінія Гарднер.

Коли вона виросла — стала не просто акторкою, а секс-символ 1940-х і 1950-х років і вважалася однією з найкрасивіших жінок свого часу з "обличчям ангела та тілом богині". Американський інститут кіномистецтва поставив Гарднер на 25-е місце у рейтингу "Найвидатніших акторів".

За свою багаторічну кар'єру Ава Гарднер знялася приблизно у 60 фільмах, але досягла найбільшого успіху під час Золотого віку Голлівуду. Запам'яталася вона переважно такими картинами: "Ангел у червоному", "Сніги Кіліманджаро", "На березі" та багатьма іншими ролями.

Оскільки сьогодні у цієї неймовірно красивої жінки день народилася, ми вирішили згадати, якою вона була і зібрали кілька фото, що були зроблені протягом її життя.

Ава Гарднер / © Getty Images
Ава Гарднер / Фото: Getty Images
Ава Гарднер / © Getty Images
Ава Гарднер / Фото: Getty Images
Ава Гарднер / © Getty Images
Ава Гарднер / Фото: Getty Images
Ава Гарднер / © Associated Press
Ава Гарднер / Фото: Associated Press
Ава Гарднер / © Associated Press
Ава Гарднер / Фото: Associated Press
Ава Гарднер / © Associated Press
Ава Гарднер / Фото: Associated Press
Ава Гарднер / © Associated Press
Ава Гарднер / Фото: Associated Press
Ава Гарднер / © Associated Press
Ава Гарднер / Фото: Associated Press
Ава Гарднер / © Associated Press
Ава Гарднер / Фото: Associated Press
Ава Гарднер / © Getty Images
Ава Гарднер / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1634
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