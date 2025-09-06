ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
504
Час на прочитання
1 хв

Найкрасивіша пара Голлівуду: Каміла Алвес і Меттью Макконагі вийшли на червону доріжку

Актор Меттью Макконагі та його дружина Каміла Алвес відвідали разом Міжнародний кінофестиваль у Торонто.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Каміла Алвес і Меттью Макконагі

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Пара вийшла на червону доріжку на честь прем’єри фільму The Lost Bus, який презентували в театрі принцеси Уельської. У цьому фільмі Меттью знявся з Америкою Феррерою в головних ролях.

Але попри те, що зіркою вечора був Макконагі, його дружина знову затьмарила чоловіка, коли з’явилася на заході. Каміла вийшла на червону доріжку в елегантній сукні бежевого кольору, повністю прикрашеній торочкою з чорного бісеру.

Каміла Алвес / © Associated Press

Каміла Алвес / © Associated Press

Образ вона доповнила пальтом чорного кольору, лаконічним макіяжем, парою сережок з діамантами і укладанням з локонами.

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Сам Меттью Макконагі з’явився на прем’єрі в костюмі коричневого кольору, білій сорочці та краватці. Він позував з Камілою обійнявшись.

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Також до пари приєдналися інші члени сім’ї Макконагі — син Меттью і Каміли — 17-річний Леві, а також мати Меттью — Мері Кетлін Маккейб, яка сяяла перед фотографами в гламурній жовтій сукні з довгими рукавами і квітковою аплікацією.

Каміла Алвес, Меттью Макконагі, Мері Кетлін Маккейб, Леві Макконагі / © Associated Press

Каміла Алвес, Меттью Макконагі, Мері Кетлін Маккейб, Леві Макконагі / © Associated Press

Каміла Алвес і мати Меттью Макконагі / © Associated Press

Каміла Алвес і мати Меттью Макконагі / © Associated Press

Нагадаємо, що у пари, окрім Леві, ще двоє дітей — дочка Віда і син Лівінгстон.

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Алвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи_1 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконахи_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камила Альвес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью Макконахи и Камилла Альвес / © Getty Images

© Getty Images

Мэттью МакКонахи и Камилла Альвес_4 / © Reuters

© Reuters

Дата публікації
Кількість переглядів
504
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie