Найкрасивіша пара Голлівуду: Каміла Алвес і Меттью Макконагі вийшли на червону доріжку

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Пара вийшла на червону доріжку на честь прем’єри фільму The Lost Bus, який презентували в театрі принцеси Уельської. У цьому фільмі Меттью знявся з Америкою Феррерою в головних ролях.

Але попри те, що зіркою вечора був Макконагі, його дружина знову затьмарила чоловіка, коли з’явилася на заході. Каміла вийшла на червону доріжку в елегантній сукні бежевого кольору, повністю прикрашеній торочкою з чорного бісеру.

Каміла Алвес / © Associated Press

Образ вона доповнила пальтом чорного кольору, лаконічним макіяжем, парою сережок з діамантами і укладанням з локонами.

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Сам Меттью Макконагі з’явився на прем’єрі в костюмі коричневого кольору, білій сорочці та краватці. Він позував з Камілою обійнявшись.

Каміла Алвес і Меттью Макконагі / © Associated Press

Також до пари приєдналися інші члени сім’ї Макконагі — син Меттью і Каміли — 17-річний Леві, а також мати Меттью — Мері Кетлін Маккейб, яка сяяла перед фотографами в гламурній жовтій сукні з довгими рукавами і квітковою аплікацією.

Каміла Алвес, Меттью Макконагі, Мері Кетлін Маккейб, Леві Макконагі / © Associated Press

Каміла Алвес і мати Меттью Макконагі / © Associated Press

Нагадаємо, що у пари, окрім Леві, ще двоє дітей — дочка Віда і син Лівінгстон.