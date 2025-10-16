Найкрасивіша й найефектніша: легендарна супермодель Кендіс Свейнпол вийшла на подіум Victoria’s Secret

Кендіс Свейнпол / © Associated Press

36-річна супермодель Кендіс Свейнпол знову зачарувала всіх на показі спідньої білизни Victoria’s Secret Fashion Show. Красуня і зірка бренду вийшла на подіум у Нью-Йорку і продемонструвала два розкішні образи.

Перше вбрання Кендіс включало коричневу білизну відтінку кориці, виконану з ніжного гіпюру. Це був роздільний комплект з бюстгальтера і трусів, які доповнювали також пояс для панчіх і самі панчохи з мереживним оздобленням і стразами.

Кендіс Свейнпол / © Associated Press

Також у цьому луку були присутні прикраси — масивне кольє з величезних каменів різного розміру, а також золотих намистин.

Кендіс Свейнпол / © Associated Press

Але головною і ефектною прикрасою стали її крила ангела, які костюмери створили в золотому кольорі.

Кендіс Свейнпол / © Associated Press

Також модель вийшла на подіум у чорному комплекті. Вбрання включало бюстгальтер з поролоновими чашками і гіпюровим оздобленням, а також красиві труси високим посадженням.

Кендіс Свейнпол / © Associated Press

Прикрасою лука також стали панчохи з монограмою бренду, яку було викладено стразами, і гартер з каміння — він надавав гламуру і зухвалості.

Також Кендіс одягла високі рукавички і несла в руках накидку з легкого шифону, яка ніжно розвівалась на сцені.

Кендіс Свейнпол / © Associated Press

Нагадаємо, що Свейнпол вперше з’явилася на Victoria’s Secret Fashion Show 2007 року. Перші крила отримала 2008 року, а «ангелом» бренду стала 2009 року.

Окрім Кендіс у шоу взяли участь і інші легенди бренду: Алессандра Амбросіо і Адріана Ліма.