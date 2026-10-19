Найлегендарніший "ангел" Victoria’s Secret Адріана Ліма знову вийшла на подіум

Адріана Ліма / © Getty Images

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Бразильська супермодель Адріана Ліма бере участь у показах Victoria’s Secret від 1999 року. Щороку її поява на показі — одна з найочікуваніших адже вона вже давно стала тією, хто нерозривно асоціюється з цією легендарною маркою, бо співпрацює з ними найдовше.

За ці роки Адріана носила найрізноманітніші вбрання на подіумі і крила. Її образи завжди дивували, і хоч здавалось, що придумати щось нове вже неможливо, дизайнери Victoria’s Secret знову змогли здивувати і Ліма показала на подіуму неймовірні луки.

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45-річна супермодель продемонструвала ансамбль у білому кольорі, який включав комплект з топом та трусами-шортами, а також мережеані диталі з торочкою і стразами. Цей образ був доповнений великими крилами у вигляді пір’їн.

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Адріана Ліма / © Getty Images

Також зірка показала і яскравіший лук у зеленому мереживному боді. Цей ансамбль підкреслював її фігуру неймовірно, а замість крласичних крил її спину прикрашала квіткова композиція.

Адріана Ліма / © Getty Images

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