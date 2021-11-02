Наймодніша стрижка сезону: 10 зірок, які носять каре

Пропонуємо роздивитися стрижки знаменитостей, щоб надихнутися на нові експерименти з зачісками.

Все більше знаменитостей відмовляються від довгого волосся на користь простого каре і не дарма, адже ця зачіска не вимагає багато клопоту з укладанням і має елегантний вигляд з будь-яким вбранням.

Але якщо ви поставите питання, чи актуально каре цієї осені і чи варто його робити, то відповідь дуже проста — це класична стрижка і дуже універсальна, тому з моди не вийде. Але також не варто думати, що каре нудне, адже існує дуже багато його різновидів: класичне, до плечей, бок-каре, з подовженими передніми краями, каскадне, з чубчиком і без, і цей список можна ще довго продовжувати. Тож кожна знайде каре на свій смак.

Нижче ми зібрали найкращі інтерпретації каре різної довжини, з якими з'являлися знаменитості, щоб надихнути вас на експерименти та розвіяти всі побоювання з приводу короткого волосся.

Мідоу Вокер

Мідоу Вокер / Getty Images

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / Associated Press

Кріссі Тейген

Кріссі Тейген / Getty Images

Люсі Гейл

Люсі Хейл / Getty Images

Кеті Перрі

Кеті Перрі та Орландо Блум / Getty Images

Ана де Армас

Ана де Армас / Getty Images

Кортні Кардашян

Кортні Кардаш'ян / Getty Images

Наталі Портман

Наталі Портман / Getty Images

Сара Полсон

Сара Полсон / Associated Press

Галь Гадот

Галь Гадот / Associated Press

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