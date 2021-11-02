Наймодніша стрижка сезону: 10 зірок, які носять каре

Пропонуємо роздивитися стрижки знаменитостей, щоб надихнутися на нові експерименти з зачісками.
Все більше знаменитостей відмовляються від довгого волосся на користь простого каре і не дарма, адже ця зачіска не вимагає багато клопоту з укладанням і має елегантний вигляд з будь-яким вбранням.
Але якщо ви поставите питання, чи актуально каре цієї осені і чи варто його робити, то відповідь дуже проста — це класична стрижка і дуже універсальна, тому з моди не вийде. Але також не варто думати, що каре нудне, адже існує дуже багато його різновидів: класичне, до плечей, бок-каре, з подовженими передніми краями, каскадне, з чубчиком і без, і цей список можна ще довго продовжувати. Тож кожна знайде каре на свій смак.
Нижче ми зібрали найкращі інтерпретації каре різної довжини, з якими з'являлися знаменитості, щоб надихнути вас на експерименти та розвіяти всі побоювання з приводу короткого волосся.
Мідоу Вокер
Кейт Бланшетт
Кріссі Тейген
Люсі Гейл
Кеті Перрі
Ана де Армас
Кортні Кардашян
Наталі Портман
Сара Полсон
Галь Гадот
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