Наймодніша вигулювачка собак Нью-Йорка: розглядаємо образи Емілі Ратаковскі

Домашніх улюбленців мають багато знаменитостей, але найбільше уваги до себе завжди привертає саме ця дівчина.

Американська модель, письменниця та мама маленького сина Сильвестра — 32-річна Емілі Ратаковскі — також ще й власниця великого чорно-рудого пса на окличку Коломбо, якого придбала 2019 року. Улюбленець моделі – помісь хаски та німецької вівчарки і практично щодня він потрапляє під приціл папараці разом із Емілі.

Але не можна сказати, що вбрання моделі завжди дуже практичні, оскільки часто це сміливі та ефектні образи із зарізами, стильними зачісками та прикрасами.

Нижче ми зібрали деякі з її найкращих та найцікавіших образів.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

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