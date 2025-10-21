- Дата публікації
Найніжніший образ на івенті: акторка сяяла у лавандовій сукні з оголеними плечима від Carolina Herrera
35-річна Квінта Брансон прийшла на івент у красивому вбранні.
Американська акторка, продюсерка і письменниця Квінта Брансон відвідала щорічний галавечір Музею Академії у Лос-Анджелесі.
Знаменитість продемонструвала там найніжніший аутфіт. На ній була лавандова сукня максі приталеного силуету від бренду Carolina Herrera. Вбрання мало гарне декольте з драпуванням і відкриті плечі, що додало образу кокетливості.
Лук Квінта доповнила туфлями Jimmy Choo. У неї була коротка зачіска з локонами, макіяж із акцентними фіолетовими тінями і манікюр «кошаче око». Вуха зірка прикрасила масивними золотими сережками, а руки — каблучками і браслетами. Зону декольте Брансон вирішила залишити без аксесуарів.