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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Найніжніший образ вечора: Софія Річі прийшла на Met Gala у сукні з вирізом на спині

Це перша поява Річі на найважливішому вечорі моди від 2017 року.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Софія Річі

Софія Річі / © Associated Press

26-річна дочка співака Лайонел Річі — модель Софія — відвідала благодійний вечір Met Gala, який традиційно відбувся у Нью-Йорку у перший понеділок травня.

Дівчина сяяла перед камерами в ніжній довгій сукні зшиті на замовлення для неї брендом Tommy Hilfiger.

Софія Річі / © Associated Press

Софія Річі / © Associated Press

Її сукня була білою, а деталі декору виконані у відтінку айворі. Зокрема відрізнялися за кольором високий комір зі складками, а також величезний бант на її спині.

Головною окрасою цього лаконічного вбрання став величезний ромбоподібний виріз на спині Софії. Це було ніжно, жіночно та елегантно. Тому вона зібрала волосся в акуратну зачіску, щоб підкреслити всі ці приголомшливі деталі.

Софія Річі / © Associated Press

Софія Річі / © Associated Press

Однак цей бренд Софія обрала непросто так. Насправді її поява у Tommy Hilfiger є продовженням співпраці з ним. Вона спільно з цією маркою розробила капсульну колекцію у березні та знялася в деяких попередніх кампаніях бренду.

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Мадонна_3 / © Associated Press

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Дайана Росс / © Getty Images

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Ріанна_1 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

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Кім Кардашян_4 / © Associated Press

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Лиса _4 / © Associated Press

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Памела Андерсон _1 / © Associated Press

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Холли Берри_2 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

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Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

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София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

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Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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