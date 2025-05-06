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- Шоу-бізнес
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Найніжніший образ вечора: Софія Річі прийшла на Met Gala у сукні з вирізом на спині
Це перша поява Річі на найважливішому вечорі моди від 2017 року.
26-річна дочка співака Лайонел Річі — модель Софія — відвідала благодійний вечір Met Gala, який традиційно відбувся у Нью-Йорку у перший понеділок травня.
Дівчина сяяла перед камерами в ніжній довгій сукні зшиті на замовлення для неї брендом Tommy Hilfiger.
Її сукня була білою, а деталі декору виконані у відтінку айворі. Зокрема відрізнялися за кольором високий комір зі складками, а також величезний бант на її спині.
Головною окрасою цього лаконічного вбрання став величезний ромбоподібний виріз на спині Софії. Це було ніжно, жіночно та елегантно. Тому вона зібрала волосся в акуратну зачіску, щоб підкреслити всі ці приголомшливі деталі.
Однак цей бренд Софія обрала непросто так. Насправді її поява у Tommy Hilfiger є продовженням співпраці з ним. Вона спільно з цією маркою розробила капсульну колекцію у березні та знялася в деяких попередніх кампаніях бренду.