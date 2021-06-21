Найочікуваніший фестиваль літа: учасники перших двох днів Atlas Weekend

Музичний фестиваль відбудеться від 5 до 11 липня.

Цьогоріч наймасштабніший музичний фестиваль Східної Європи відбудеться у спеціальному форматі — Atlas Weekend Friends Edition — від 5 до 11 липня. Він традиційно відбудеться на столичному ВДНГ.

Через пандемію коронавірусу у фесті братиме участь менше зарубіжних зірок, ніж зазвичай. Але зате публіку розважатиме і тішитиме своїми піснями багато популярних українських артистів.

Список артистів 1-го і 2-го дня фестивалю (5, 6 липня):

Main Stage

Тіна Кароль

MOZGI

NК

DOROFEEVA

Воплі Відоплясова

MELOVIN

Lida Lee

Nikita Lomakin

Оля Цибульська

ALEKSEEV

Zlata Ognevich

Dantes

Tarabarova

Віталій Козловський

Alyosha

М'ята

Солоха

Анна Трінчер

Marietta

Сергій Мироненко

Gena Viter

Міла Нітіч

TamerlanAlena

Karta svitu

Dside Band

West Stage

Сергій Бабкін

Скрябін & Юркеш

Teleport

East Stage

Друга ріка

Kozak System

Kosmopolis

Лесик и Карпо

VS

Electronic Stage

Constantine

Тонка

Ocran

ЮЮ

Mama13

Ocran

Нагадаємо, всі квитки, які шанувальники фестивалю купили раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Крім того, ці квитки можна обміняти за вигідними умовами та відвідати фестиваль цьогоріч або ж повернути за них гроші.

До слова, Atlas Weekend Friends Edition відбудеться згідно з усіма карантинними правилами: діятиме масковий режим і правила соціальної дистанції.

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