Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Найочікуваніший фестиваль літа: учасники перших двох днів Atlas Weekend

Найочікуваніший фестиваль літа: учасники перших двох днів Atlas Weekend

Тіна Кароль/Прес-служба

Музичний фестиваль відбудеться від 5 до 11 липня.

Цьогоріч наймасштабніший музичний фестиваль Східної Європи відбудеться у спеціальному форматі — Atlas Weekend Friends Edition — від 5 до 11 липня. Він традиційно відбудеться на столичному ВДНГ.

Через пандемію коронавірусу у фесті братиме участь менше зарубіжних зірок, ніж зазвичай. Але зате публіку розважатиме і тішитиме своїми піснями багато популярних українських артистів.

Список артистів 1-го і 2-го дня фестивалю (5, 6 липня):

Main Stage

  • Тіна Кароль
  • MOZGI
  • DOROFEEVA
  • Воплі Відоплясова
  • MELOVIN
  • Lida Lee
  • Nikita Lomakin
  • Оля Цибульська
  • ALEKSEEV
  • Zlata Ognevich
  • Dantes
  • Tarabarova
  • Віталій Козловський
  • Alyosha
  • М'ята
  • Солоха
  • Анна Трінчер
  • Marietta
  • Сергій Мироненко
  • Gena Viter
  • Міла Нітіч
  • TamerlanAlena
  • Karta svitu
  • Dside Band

West Stage

  • Сергій Бабкін
  • Скрябін & Юркеш
  • Teleport

East Stage

  • Друга ріка
  • Kozak System
  • Kosmopolis
  • Лесик и Карпо
  • VS

Electronic Stage

  • Constantine
  • Тонка
  • Ocran
  • ЮЮ
  • Mama13
  • Ocran

Нагадаємо, всі квитки, які шанувальники фестивалю купили раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Крім того, ці квитки можна обміняти за вигідними умовами та відвідати фестиваль цьогоріч або ж повернути за них гроші.

До слова, Atlas Weekend Friends Edition відбудеться згідно з усіма карантинними правилами: діятиме масковий режим і правила соціальної дистанції.