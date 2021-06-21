Найочікуваніший фестиваль літа: учасники перших двох днів Atlas Weekend

Музичний фестиваль відбудеться від 5 до 11 липня.
Цьогоріч наймасштабніший музичний фестиваль Східної Європи відбудеться у спеціальному форматі — Atlas Weekend Friends Edition — від 5 до 11 липня. Він традиційно відбудеться на столичному ВДНГ.
Через пандемію коронавірусу у фесті братиме участь менше зарубіжних зірок, ніж зазвичай. Але зате публіку розважатиме і тішитиме своїми піснями багато популярних українських артистів.
Список артистів 1-го і 2-го дня фестивалю (5, 6 липня):
Main Stage
- Тіна Кароль
- MOZGI
- NК
- DOROFEEVA
- Воплі Відоплясова
- MELOVIN
- Lida Lee
- Nikita Lomakin
- Оля Цибульська
- ALEKSEEV
- Zlata Ognevich
- Dantes
- Tarabarova
- Віталій Козловський
- Alyosha
- М'ята
- Солоха
- Анна Трінчер
- Marietta
- Сергій Мироненко
- Gena Viter
- Міла Нітіч
- TamerlanAlena
- Karta svitu
- Dside Band
West Stage
- Сергій Бабкін
- Скрябін & Юркеш
- Teleport
East Stage
- Друга ріка
- Kozak System
- Kosmopolis
- Лесик и Карпо
- VS
Electronic Stage
- Constantine
- Тонка
- Ocran
- ЮЮ
- Mama13
- Ocran
Нагадаємо, всі квитки, які шанувальники фестивалю купили раніше, залишаються дійсними на нові дати Atlas Weekend у 2022 році. Крім того, ці квитки можна обміняти за вигідними умовами та відвідати фестиваль цьогоріч або ж повернути за них гроші.
До слова, Atlas Weekend Friends Edition відбудеться згідно з усіма карантинними правилами: діятиме масковий режим і правила соціальної дистанції.